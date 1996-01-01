Лучшую новогоднюю витрину выберут во Владивостоке

Владельцы самых оригинальных и привлекательных витрин могут претендовать на призы. Администрация Владивостока объявила конкурс на праздничное оформление предприятий потребительского рынка.

Как сообщили в управлении торговли, общественного питания и бытового обслуживания, традиционный смотр, посвященный предстоящему Новому году и Рождеству, будет проходить в течение всего декабря. Вплоть до 20-го числа этого месяца организации могут направлять свои заявки в администрацию города.

Все участники, заявившие о своем желании участвовать в конкурсе, будут поделены на пять групп: продовольственные и непродовольственные магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, а также рынки, торговые зоны и площадки (общедоступная сеть).

Жюри, которым предстоит проанализировать дизайнерские способности их коллективов, будут учитывать абсолютно все: эстетическую выразительность фасадов, входов в помещения, интерьеров и даже прилегающей территории. Световое оформление, наличие рекламно-иллюстрированного материала, присутствие новогодней и рождественской атрибутики в дизайне, внешний вид персонала (оригинальность форменной одежды) - каждая из этих позиций будет оценена по балльной шкале.

Подведение итогов состоится 15 января. Победители в каждой группе будут награждены дипломами и благодарственными письмами администрации Владивостока.