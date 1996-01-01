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Обратная сторона VIP-трещины

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В материале "Дом для VIP-персон дал трещину" ("ДДГ "ЗР" №95 от 4.12.2007 г.) шла речь о споре, возникшем в престижном доме по ул. Комарова, 18 между жильцами Людмилой АРТЕМЬЕВОЙ и Артуром НИКОЛАЕВЫМ в связи с производством последним строительных работ по перепланировке помещений в цокольном этаже здания.

Артур Николаевич при нашей встрече отметил, что он очень удивлен по тому поводу, что соседка оказалась категорически против проекта, согласованного во всех необходимых инстанциях. Кстати, другие соседи - АВАНЕСЯН, АНТОНОВ, ГОРЧАКОВ, семья КОПЫЛОВЫХ - подписались, что "согласны с перепланировкой и переоборудованием нежилых помещений, пристройкой тамбура 16 кв. м и переносом подпорной стенки". В какой-то степени "пошли навстречу", потому что любая стройка, как бы аккуратно ни велась, все равно доставляет окружающим какой-то дискомфорт. Только то, что соседка из квартиры №13 была в отъезде, стало причиной, что к ней за согласием не обратились. Ну а когда она вернулась, то строительные работы уже начались, и зеленый откос, которым она очень дорожила, уже исчез из под ее окон.

- Знал бы, что так будет, не связывался бы вообще с покупкой этих помещений. Хотел сделать и - продать. А сейчас, после этой "войны", я и продавать уже не хочу - себе оставлю, - говорит Артур Николаевич.

Помещения площадью 50 кв. м он выкупил у победившего на аукционе проводившимся Управлением муниципального имущества администрации города Константина ФАДЕЕВА летом этого года. В планах было сделать офис под рекламное агентство или что-то другое - под нотариальную контору, юридический кабинет, массажный салон. С этим и обратился в проектную фирму "Капитель".

Перед проектировщиками сразу же была поставлена задача, чтобы в офис был сделан отдельный вход - тогда посетители, которые будут в него приходить, ничем не побеспокоят жителей дома. Проектное решение, выданное архитекторами, оказалось вполне логичным. Устройство входа в офис ими было решено с тыльной стороны здания, где нет подъездов, и жильцы практически не бывают. Внешний вид тамбура - гармоничен архитектуре дома. Затем было выдано отдельное решение по устройству подпорной стенки - в привычных для Владивостока бетонных блоках.

Само согласование по прилегающей к офису территории выявило, что она, по данным городского земельного кадастра, не является спорной, и это стало основанием для разрешения со стороны городской архитектуры произвести "разрушение целостности растительного слоя" и вырубки двух американских кленов диаметром ствола 8-12 см. и выполнить соответствующее проекту благоустройство со строительством подпорной стенки. Однако за порубочный талон и пр. разрешения с учетом ущерба природе застройщику насчитали заплатить 30 416 руб. 28 коп. Которые он и оплатил 30 октября.

Строительные работы согласно проекту "Капители" производит ООО "Примремстрой". Строители вместе с застройщиком после выхода статьи в "ЗР" пытались найти трещину, которую обнаружили специалисты ООО "Жилфонд-Фрунзенский" вместе с Артемьевой, но не смогли. Артур Николаевич показал в своей квартире стену, на которой по декоративной штукатурке прошло несколько "паутинок", которые, если не присматриваться, то сразу и не заметишь, и предположил, что претензия, пожалуй, может быть только к чему-то такому. Но свежих "паутинок", как строители начали работы, еще не было, да и вряд ли будут, а прежние, скорее всего, появились, когда в доме шли "евроремонты". Как он сказал, оголен фундамент будет недолго - до Нового года все намечено завершить.

Такая вот "обратная сторона трещины".

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