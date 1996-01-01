Сети для саммита

Строительство объектов для проведения саммита АТЭС-2012 требует развития инфраструктуры Владивостока в целом. Причем это должны быть не только мосты, дороги и аэровокзалы. Должного внимания требует и инженерная инфраструктура.

Об этом говорили в ходе круглого стола "Развитие инженерной инфраструктуры в г. Владивостоке и Приморском крае", который прошел под председательством руководителя Департамента градостроительства администрации Приморского края Евгения БУЛГАКОВА.

В ближайшие годы в Приморском крае предусмотрено осуществить ряд серьезных инвестиционных проектов и возвести около 40 крупных объектов. В их числе не только непосредственные объекты саммита, но и очистные сооружения, полигон твердых бытовых отходов, Пушкинская депрессия и т.д. В числе первоочередных задач стоит также развитие энергетических сетей.

Как отметил в ходе круглого стола представитель этой отрасли, к саммиту АТЭС намечены строительство и ввод новых мощностей, реконструкция старых. Строятся подстанция "Владивосток" и линия 200 кВт. В период 2009-2011 гг. должны сооружаться новые подстанции "Зеленый угол", "Русская", "Патрокл". Это поспособствует увеличению надежности, пропускной способности энергосистемы и откроет новые возможности для жилищного строительства, развития инфраструктуры города и края".

Однако, при всей остроте проблемы с наращиванием передающих мощностей для Владивостока, строительство ЛЭП, в целом согласованное и прошедшее экспертизу, "зависло" из-за проволочки передачи необходимых под нее земельных участков, относящихся к лесам первой категории, которые находятся в ведении военных, в аренду энергетикам.

Здесь возник резонный вопрос, есть ли у города градостроительный план, в соответствии с которым энергетики могли бы соотносить свои планы. На что Евгения МАЙОРОВА, помощник главы администрации города ответила:

- Генплан направлен в краевую администрацию. Идет работа над замечаниями. Но нам в решении этого вопроса (развитие инженерной инфраструктуры города) важно знать, есть ли какие-то перспективы софинансирования со стороны края, федерального бюджета, помимо того, что заложено сегодня в программе: плата за подключение и инвестиционная надбавка.

Евгений Булгаков:

- Шанс попасть в финансирование из краевого и федерального бюджета есть, но при наличии самого главного - проектной документации, прошедшей экспертизу.

Юрий Данченко, заместитель директора департамента градостроительства, главный архитектор края:

- На сегодня мы пообъектно отрабатываем возможности подготовки строительных площадок под саммит 2012 г. и определения хотя бы "в первом и втором приближении" мощностей, которые необходимы. Например, подача воды на стройплощадку. Когда будет окончательно принят тот или иной конструктивный вариант пообъектно, тогда станут ясны и общие объемы строительства и технологические возможности.

Нам сегодня важно главное - четко понять направление развития. Сейчас мы видим, что существующее положение по энергетике, воде, связи, транспорту, не соответствует тем параметрам, которые были заложены ранее, не говоря уже о выполнении всех текущих программ по строительству. А представьте, сколько нагрузок резко увеличивается со строительством объектов саммита!

Администрация Владивостока должна принимать серьезные решения, потому что есть "сети", по которым сложно предугадать пропускную способность, степень износа. По документам видим одно, а фактически нагрузка совершенно другая. Руководителям сетевых организаций нужно реально посмотреть на план опорной застройки города - чем он располагает.

Евгений Булгаков:

- Когда формировался перечень объектов к саммиту АТЭС, туда вошел раздел "Развитие коммунальной инфраструктуры" - это электроэнергия и тепло, вода и канализация. В нем - и строительство основных линий и подстанций. Это уже учтено в инвестиционной программе Муниципальное предприятие "Владивостокские электрические сети", прошедшей утверждение в администрациях города и края. По тем объектам, по которым возможно софинансирование, необходимо подготовить проектно-сметную документацию, обоснование необходимости их строительства в каком-либо районе города и представить на утверждение в администрацию края. В соответствии с Бюджетным кодексом администрация края и федеральный бюджет в этом вопросе могут работать только на софинансировании с муниципальным образованием.

Евгения Майорова:

- То, что будет происходить в связи с саммитом, очень положительно должно влиять на Владивосток. Взять любое инфраструктурное направление - идут достаточно глобальные работы. Например, по водоснабжению, будут восстанавливаться объекты Пушкинской депрессии. Это подземные воды, которые более безопасны в случае чрезвычайных ситуаций. Предусмотрено строительство третьего водовода вдоль Уссурийского залива. Он улучшит подачу воды в Первомайский район и на о. Русский, где сегодня она берется из скважин. Сдвинулась программа по электроснабжению, и мы, в конце концов, получим разрешение этой ситуации.

Что касается непосредственно городской администрации, то каждое городское предприятие разработало свою инвестиционную программу. В этих инвестиционных программах учтены все возможные варианты застройки города, в т.ч. которые и в генплане. И они утверждены Думой Владивостока.

Почему я подняла вопрос по софинансированию? Потому что ситуация с городскими сетями сложная. Износ достигает 90%, и, чтобы их восстанавливать, нужны миллиарды рублей. Это помимо сложного вопроса по обеспечению объектов инженерной инфраструктуры земельными участками.

Согласно законодательству, у нас есть ряд возможностей финансирования данных инвестиционных программ. Это инвестиционная надбавка для потребителей, против которой все категорически выступают, или доплата за подключение, которую отнюдь не радостно принимают застройщики. Это те самые техусловия, которые сегодня переводятся в деньги, причем немалые.

Вопрос по софинансированию очень больной. Мы в бюджете города закладывали определенные суммы на ряд мероприятий, но их недостаточно - и город, и застройщики, и население самостоятельно все это "жизнеобеспечение" не вытянут. Нужна поддержка краевого и федерального уровней. Надо всячески создавать условия, чтобы все намеченное к 2012 г. мы сделали и получили саммит, а к 2013 г. - у нас были бы не проблемы, а их повсеместное решение.

Юрий Данченко:

- "Формула саммита" следующая: по сути это "точки развития" Владивостока и юга Приморья. Идея разместить объекты саммита в районе о. Русский и б. Патрокл очень проста. Их потребительская мощность довольно высока, и существующие магистральные сети изношены, а в некоторых случаях просто отсутствуют. Надо строить. Соответственно все новые магистральные сети пройдут транзитом через территорию города. Появится возможность подключить объекты к ним и уже совершенно по-другому производить внутриквартальную разводку. И проще будет решаться задача привлечения инвестора - обеспечением подготовленной к строительству площадкой, к которой подведена соответствующая инфраструктура. В идеале хотелось бы добиться такого результата, чтобы он (инвестор) мог вложить деньги непосредственно только в строительство самих объектов.

Саммит - это максимум неделя, и - все. Поэтому мы и говорим о том, как использовать все, что будет построено, таким образом, чтобы это могло дать точки роста для дальнейшего развития города.

Необходимо увязать развитие Владивостока с его градостроительной документацией - генпланом и дать ему новый импульс развития. Если окончательно будет решен вопрос о строительстве моста через бухту Золотой Рог, то мы соответственно получим точку роста на весь Чуркин. Автоматически у нас появится новый деловой центр, приближенный к объектам саммита, и мы начнем развивать этот район в целом. Исторически сложившийся центр уже "не переваривает" административную нагрузку - не хватает офисных помещений, парковок и многого чего еще. Нужно разводить ситуацию по направлениям и давать равнозначное развитие всем районам города.

Механизм дальнейшего использования объектов саммита после его проведения в различных вариациях уже продуман.

Все прекрасно знают ситуацию с полигоном ТБО. Нужна рекультивация существующего и строительство нового. Необходима реконструкции ТЭЦ-2, которая дымит на объекты саммита, после чего экологическая составляющая района улучшится.

Из спальных районов невозможно никуда выбраться. Нужно принять кардинальное решение по транспорту, развязкам, всем остальным инженерным инфраструктурам. Тогда сможет получить развитие район Второй Речки, станет возможным подключение комплексных, жилищных объектов и т.д., и новое строительство пойдет без кабальных технических условий. А не будет дорог и инженерной инфраструктуры - не будет ничего.

Саммит - это отправная точка, от которой мы двинемся. Сети во Владивостоке - это первая очередь. В экономическом представлении сильно важна развитая географическая составляющая - юг Приморья. Должна работать транспортная горизонталь Посьет - Находка и "вертикаль" Владивосток - Надеждинское - Уссурийск - Хабаровск. Это необходимо для того, чтобы обеспечить грузопотоки, чтобы работали предприятия и пр. Способность транспортной инфраструктуры города не отвечает сегодняшним задачам: в него зашли грузы, и он задохнулся. Соответственно необходимо перемещение всех наших транспортных составляющих на север. Кстати, один из логистических центров предполагается разместить в Надеждинском районе, а одна из новых транспортных артерий в город должна пройти через п. Новый, п-ов Де-Фриз, Седанку, выйти на Патрокл и через мостовой переход - на о. Русский. Эта дорога позволит обеспечить скоростной режим 120 км в час.

Саммит - это первая очередь, чтобы нам было от чего оттолкнуться, "затянуть" сюда инвестиционную составляющую и начать развиваться. Чтобы заработали наши градообразующие предприятия, наша налогооблагающая база, те же налоги с физических лиц и с земли. Мы должны сделать так, чтобы наше население не уезжало, а оставалось. Для этого надо изменить уровень жизни людей.

Сейчас под руководством губернатора разработано достаточно программ, определены направления, этапы, первые очереди и т.д. И мы работаем на конечный результат, а не на саммит.

"ЗР": Планируется ли инженерная подготовка площадок, чтобы застройщики могли абсолютно без проблем заходить на них и строить, не вкладывая больших денег в подготовку?

Евгения Майорова: К сожалению, ни городской, ни краевой бюджет не потянут подобные проекты. Вкладывать свои средства застройщику все равно придется. Этот механизм прописан в ФЗ 210. Что касается комплексной застройки города, то в генплане Владивостока определены шесть больших участков под комплексную застройку. Однако осваиваться они будут не в ближайшей перспективе.

Не могу сказать, что существуют требования, которые позволяли бы сначала нам вложить какие-то больше суммы в подготовку этих участков. Мы не обеспечены средствами и не можем в таком ключе давать земельные участки.

В прошлом году был проведен ряд земельных аукционов под жилищное строительство. Выиграли район ул. Ватутина и Нейбута, где строительство ведется московскими компаниями. Активность покупателей была невысока, потому что основную часть необходимой для выкупа суммы составляла именно стоимость технических условий. Они показали: земля стоит недорого, а "тянут" инженерные сети.

Думаю, что российских инвестиций в таких условиях мы не дождемся, а для того чтобы пришли иностранные, необходимы надежные условия.

"ЗР": Может ли администрация города выступить при этом гарантом?

- Она - недостаточный гарант. Такие институты, как Международный валютный фонд, международные банки и пр. требуют соучастия в этом края. Необходим определенный пакет документов, который давал бы эти гарантии. Такие схемы прорабатываются, но пока их еще нет.

Те люди, которые, занимаются подготовкой участков под строительство, все равно закладывают ее стоимость в строительство. Администрация города дает застройщикам возможность делать это самостоятельно: покупать землю и решать вопросы, связанные с ее развитием самим. Саммит снимет с них часть той стоимости инфраструктуры, которую необходимо создать, - она будет выполнена за счет его мероприятий. С другой стороны, есть проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры", который осуществляется по нацпроекту и по ФЗ 210 должен финансироваться за счет инвестиционной надбавки. Там, где износ сетей выше 70-80%. Земли Владивостока в основном принадлежат военным, и вывод их под жилую застройку - очень большая проблема.

Юрий Данченко:

Благодаря усилиям губернатора, больной для Владивостока вопрос "земель обороны" и запретных районов, ограничивающих его развитие, сдвинут с "мертвой точки". Пока что застройка там ведется в исключительных случаях. Но уже установлены должностные лица и органы, которые будут участвовать в формировании пакета документов по передаче таких земель в народное хозяйство. Это касается аэропорта в с. Кневичи, полуострова Саперный на о. Русский и территорий материковой части города под жилищное строительство. В первую очередь, к передаче готовится район Снеговой пади с окончательным выводом оттуда военного арсенала, где будет построен очень мощный микрорайон со всей необходимой инфраструктурой.

Соответственно три ветви власти в дальнейшем будут решать вопрос о судьбе оставшихся участков. Есть уверенность, что мы их все-таки получим и под комплексную застройку, и под жилищное строительство. И все это мы привяжем к магистральным сетям, которые планируем строить к объектам саммита. Закладываться они будут с теми мощностями, которые предусмотрены в генплане, чтобы подключаться к магистралям можно было бы без какого-либо ущерба и дополнительных нагрузок на заказчика или инвестора.

"ЗР": Когда будет окончательно закрыта свалка?

Евгений Булгаков: Это ближайшая перспектива. Проектировщики должны выдать предложения: будет это полигон брикетирования либо завод по переработке ТБО. Определяется место размещения. Параллельно будет вестись рекультивация территории свалки. В любом случае, до 2012 г. мы должны убрать эту "достопримечательность" с берега моря.