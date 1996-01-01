Хочу на каток!

- Купили ребенку коньки, а каток рядом с домом почему-то не заливают. Где можно покататься?

- Заработал каток на "Авангарде". Лед среднего качества, но от желающих отбоя нет, поскольку это пока единственное место для катания в черте города. Выход на лед - 100 руб., пенсионерам - 50 руб., работает прокат.

К следующим выходным подготовят лед на Санаторной (парк им. Сергея Лазо) и в санатории "Седанка". Плату за выход на лед обещают в пределах - 100-150 руб. Как показывает опыт предыдущих лет, прокат инвентаря и качество льда лучше в санатории.