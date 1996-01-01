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Сыну - санки, дочке - коньки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- В этом зимнем сезоне хотим начать "здоровый образ жизни": всей семье ходить на каток и кататься на санках в ближайшем парке. Сколько стоит обзавестись детской экипировкой?

- Магазины Владивостока готовы предоставить выбор юным спортсменам, правда, он невелик и детских товаров на их прилавках не так уж много. Самым распространенным товаром, в связи с широкой популярностью телепередач со "звездами" на льду, в специализированных магазинах сегодня являются коньки. Цена их колеблется от 700 до 1600 руб. в зависимости от качества и материалов, из которых коньки произведены. Различают кожаные, комбинированные и синтетические. Соответственно у кожаных самая высокая цена, а самая низкая у пластиковых. Для самых маленьких фигуристов продавцы-консультанты рекомендуют именно их, они с жесткими заклепками, поэтому ножка хорошо фиксируется и ребенок чувствует себя достаточно комфортно. Кроме того, они бывают самых различных расцветок, в отличие от кожаных, которые в основном белые. Но маленькие размеры есть далеко ни везде, поэтому мамам и папам придется потрудиться, чтобы найти своему чаду подходящий размер.

Второй по популярности товар - санки. И несмотря на все достижения прогресса, самыми лучшими санями до сих пор являются классические алюминиевые со спинкой и сиденьем из деревянных брусьев. Здесь есть где разгуляться фантазии родителей: кладут на них и войлок, и матрасики, и одеяла, чтобы ребенку было тепло и удобно.

А детвора их как любит! Они не тяжелые и прочные, в отличие от пластиковых. Хотя те тоже пользуются успехом у "экстремалов", такие санки быстрее. Кроме того, они дешевле алюминиевых - около 500 - 700 руб. Детишки постарше предпочитают снегокаты. Они, в отличие от санок, обладают рулем и тормозом, поэтому легче в управлении, хотя и тяжелее в весе. Стоят они от 2500 руб. до 3000 руб.

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