Москвичам компенсируют расходы

Власти Москвы будут ежемесячно выплачивать компенсации столичным очередникам за найм квартиры, сообщил РИА "Новости" сотрудник городской администрации.

"Размер компенсации гражданам равен 50% от средней рыночной цены найма квартиры в Москве или Московской области для семьи соответствующей численности", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, среднерыночная цена найма определяется для домов типовых серий, исходя из размера площади жилого помещения, которая необходима семье данной численности: для одиноко проживающего гражданина - 33 квадратных метра, для семьи из двух человек - 36 квадратных метров, для семьи из трех человек - 54, из четырех или более человек - по 18 квадратных метров на каждого.