Названы самые ипотечные банки России

Федеральная антимонопольная служба обнародовала результаты исследования российского рынка жилищного кредитования. Как сообщила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Юлия БОНДАРЕВА, в пятерку лидеров рынка по объему занимаемой доли вошли Сбербанк, ВТБ 24, Москоммерцбанк, банк "ДельтаКредит" и УРСА-банк.

При этом Сбербанк смог укрепить свое лидерство, увеличив свою долю по результатам первого полугодия с 45% до 55%. В 2005 г. доля Сбербанка составляла 80%. Таким образом, впервые за продолжительный период крупнейший банк страны переломил тенденцию снижения собственной доли, возникшую в связи с ростом рынка и увеличением на нем конкуренции.