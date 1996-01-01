Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С вхождением в ипотеку советуют поторопиться
В недалеком будущем ипотечные кредиты будут обходиться россиянам дороже как минимум на 1%. Причем лидерами роста могут стать крупнейшие игроки на рынке ипотечного кредитования, а за ними подтянутся и остальные банки.
Тем, кто намерен занять на жилье, специалисты советуют поторопиться. Ставки по ипотечным кредитам неумолимо растут уже третий месяц подряд и скорой стабилизации не предвидится. Снижения цен на недвижимость тоже не стоит ждать. Царившее весной и летом на отечественном ипотечном рынке благополучие закончилось.
Эксперты едины во мнении, что удорожание кредитов на приобретение жилья в РФ стало прямым следствием ипотечного кризиса, разразившегося в США. Отечественным банкам стало все сложнее привлекать на Западе заемные средства, которые, как правило, используются для выдачи ипотечных кредитов. "Ставки по кредитованию, в первую очередь, зависят от стоимости денег за рубежом, а она выросла на 2-3%. за последние полгода", - пояснил директор департамента продаж и развития Русского ипотечного банка Алексей ДОРОШ.
Влияние американского кризиса на нашем рынке ощущалось уже этим летом. При этом в целом подорожали самые востребованные 15-летние кредиты.
Как отмечают специалисты, в последнее время из процентной "вилки" по кредитам банки предлагают клиенту верхнюю величину. К тому же они начинают уменьшать максимальные суммы кредитов, а так называемые займы по "серой" зарплате (без официального подтверждения с места работы) стали обходиться на 1-2% дороже. Сейчас занять деньги в банке на покупку или строительство жилья можно под 7-14,5% годовых в зависимости от вида валюты и срока кредитования. Согласно подсчетам кредитного брокера "Фосборн Хоум", средняя ставка по ипотечным кредитам в долларах составляет 9,98%, по рублевым - 11,50%. За октябрь этот показатель вырос на 0,33% и на 0,14% соответственно.
Но этим дело не ограничится, и ставки, скорее всего, еще подрастут. К примеру, в Альфа-Банке ожидают подорожания кредитов в будущем году в пределах 0,5-1%. Руководитель ипотечного блока этого банка Илья ЗИБАРЕВ не исключил, что и сам Альфа-Банк пойдет на этот непопулярный шаг: "Нам нет смысла держать самую низкую ставку на рынке", - рассуждает банкир. Не за горами очередное повышение ставок Райффайзенбанком, который планирует реализовать это намерение в декабре. Русский ипотечный банк уже повысил ставку на 0,5% и дальше обещает "оперативно реагировать" на ситуацию.
Нестабильная обстановка на ипотечном рынке может привести не только к росту стоимости, но и к дефициту ипотечных кредитов. Дело в том, что часть банков временно прекратила выдавать ипотечные займы, а некоторые и вовсе свернули свои программы. Те кредитные учреждения, у которых еще можно занять деньги на жилье, ужесточили отбор заемщиков и под любым предлогом отказывают всем, кто не отвечает повышенным требованиям. В результате образовалась целая прослойка клиентов, которым приходится обивать пороги банков и давиться в очередях за деньгами.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому