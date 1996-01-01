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С вхождением в ипотеку советуют поторопиться

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В недалеком будущем ипотечные кредиты будут обходиться россиянам дороже как минимум на 1%. Причем лидерами роста могут стать крупнейшие игроки на рынке ипотечного кредитования, а за ними подтянутся и остальные банки.

Тем, кто намерен занять на жилье, специалисты советуют поторопиться. Ставки по ипотечным кредитам неумолимо растут уже третий месяц подряд и скорой стабилизации не предвидится. Снижения цен на недвижимость тоже не стоит ждать. Царившее весной и летом на отечественном ипотечном рынке благополучие закончилось.

Эксперты едины во мнении, что удорожание кредитов на приобретение жилья в РФ стало прямым следствием ипотечного кризиса, разразившегося в США. Отечественным банкам стало все сложнее привлекать на Западе заемные средства, которые, как правило, используются для выдачи ипотечных кредитов. "Ставки по кредитованию, в первую очередь, зависят от стоимости денег за рубежом, а она выросла на 2-3%. за последние полгода", - пояснил директор департамента продаж и развития Русского ипотечного банка Алексей ДОРОШ.

Влияние американского кризиса на нашем рынке ощущалось уже этим летом. При этом в целом подорожали самые востребованные 15-летние кредиты.

Как отмечают специалисты, в последнее время из процентной "вилки" по кредитам банки предлагают клиенту верхнюю величину. К тому же они начинают уменьшать максимальные суммы кредитов, а так называемые займы по "серой" зарплате (без официального подтверждения с места работы) стали обходиться на 1-2% дороже. Сейчас занять деньги в банке на покупку или строительство жилья можно под 7-14,5% годовых в зависимости от вида валюты и срока кредитования. Согласно подсчетам кредитного брокера "Фосборн Хоум", средняя ставка по ипотечным кредитам в долларах составляет 9,98%, по рублевым - 11,50%. За октябрь этот показатель вырос на 0,33% и на 0,14% соответственно.

Но этим дело не ограничится, и ставки, скорее всего, еще подрастут. К примеру, в Альфа-Банке ожидают подорожания кредитов в будущем году в пределах 0,5-1%. Руководитель ипотечного блока этого банка Илья ЗИБАРЕВ не исключил, что и сам Альфа-Банк пойдет на этот непопулярный шаг: "Нам нет смысла держать самую низкую ставку на рынке", - рассуждает банкир. Не за горами очередное повышение ставок Райффайзенбанком, который планирует реализовать это намерение в декабре. Русский ипотечный банк уже повысил ставку на 0,5% и дальше обещает "оперативно реагировать" на ситуацию.

Нестабильная обстановка на ипотечном рынке может привести не только к росту стоимости, но и к дефициту ипотечных кредитов. Дело в том, что часть банков временно прекратила выдавать ипотечные займы, а некоторые и вовсе свернули свои программы. Те кредитные учреждения, у которых еще можно занять деньги на жилье, ужесточили отбор заемщиков и под любым предлогом отказывают всем, кто не отвечает повышенным требованиям. В результате образовалась целая прослойка клиентов, которым приходится обивать пороги банков и давиться в очередях за деньгами.

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