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Хабаровские риелторы объединяются для борьбы с недобросовестностью
Пытаясь защититься от недобросовестных коллег, год назад крупные риелторские компании Хабаровска создали профобъединение. 11 декабря союз риелторов Хабаровска проводит свою первую конференцию. Кроме хабаровчан на мероприятии ждут коллег из Советской Гавани, Амурска и Биробиджана.
В конференции также примут участие представители регистрационной службы, Росфинмониторинга , а также банковские специалисты, которые осветят новые тенденции ипотечного рынка.
Хабаровское объединение риелторов появилось на свет в конце 2006 г. Как объясняет его исполнительный директор Елена ПРОХОРОВА, союз был создан для того, чтобы бороться с непрофессионализмом на рынке недвижимости. По словам Прохоровой, состояние местного рынка риелторских услуг начало резко ухудшаться в 2002 г., когда в результате отмены гослицензирования риелторской деятельности возможность выхода на рынок получили, в сущности, все желающие.
- Из-за отмены барьеров начался стремительный рост числа риелторских компаний. На рынок стали выходить сначала профессиональные юристы, потом простые граждане, имеющие хоть какие-то представления о сделках с недвижимостью, а затем и все подряд. Сравните: на момент отмены лицензирования на рынке Хабаровска действовало около 20 компаний, теперь же их стало 108. Риелторские фирмы стали появляться даже в небольших городах, например, в Амурске, где до 2002 г. зарегистрированных риелторов вообще не было, а теперь присутствуют уже три игрока, - сетует риелтор.
К сожалению, не все новички работают профессионально и качественно. Зачастую, как рассказывает Елена Прохорова, клиент, обратившись в одну из многочисленных мелких риелторских контор, лишь через много месяцев узнает, что подходящих вариантов там ему предложить не могут. Он идет во вторую фирму, затем в третью. Тем временем цены на квартиры растут, в результате клиент вынужден либо покупать гораздо меньшую по площади квартиру, либо вообще отказаться от своих планов. Также есть примеры, когда потенциальный продавец квартиры "под честное слово" предоставлял "риелтору" все документы на недвижимость. Делец затем испарялся, и начинались длительные судебные тяжбы.
Все это негативно сказывается на репутации всех риелторов. Как итог, со слов Елены Прохоровой, родилась идея профессионального объединения. "Инициаторами создания некоммерческой организации выступили 12 крупных компаний, - рассказывает она. - Спустя год у нас в союзе уже 22 члена и порядка 20 кандидатов, которые проходят схему согласования документов и приводят свою деятельность в соответствие с правилами союза".
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