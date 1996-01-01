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Новые автобусы из Поднебесной ввозят под видом... подержанных
Вслед за первопроходцем китайского направления компанией "Коравто" меняют ориентацию и другие автоперевозчики. И подержанные японские и корейские автобусы постепенно начинают уступать место машинам из КНР.
Это говорит не только о том, что китайские автопроизводители серьезно подтянули качество своей продукции, но и о продолжающемся отсутствии в регионе какой-либо альтернативы автомобильному импорту. Хотя, по планам ныне действующих властей, еще в 2003 г. на российском Дальнем Востоке должно было появиться сборочное автопроизводство. Об этом когда-то говорили и министр промышленности, науки и технологий Илья КЛЕБАНОВ, и губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. С проблемой зависимости Приморья от автоимпорта знакомили и Президента РФ, однако кроме повышения пошлин никаких других реальных шагов в этом направлении сделано не было.
Запретительные пошлины действуют сегодня на новые автомобили возрастом до трех лет и на подержанные старше 7 лет. От 3 до 7 - ставки не то чтобы низкие, но подъемные для большинства участников рынка. Как же в таком случае попадают в Приморье новые автотранспортные средства, в частности те же китайские автобусы? Ведь одной из основных причин изношенности автобусного парка в крае является дороговизна новых машин. Транспортные расходы на доставку из европейской России высоки, высокоразвитые соседние страны рядом, но ставки пошлин не радуют. Что делать?
- Предприниматели нашли выход, - говорит директор компании "Коравто" Сергей ТАЮРСКИЙ, - новые автобусы из Китая пересекают границу как подержанные. Таким образом, цена становится приемлемой. Однако таможня считает, что в этом случае происходит обман государства - занижение таможенной стоимости. И требует от импортеров документы на новую технику. В перечень этих документов входит такая штука, как Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) - бумага, разрешающая эксплуатацию машины в нашей стране. В ней подтверждается соответствие техники российским ГОСТам. Оформление ОТТС обычно является заботой автопроизводителя. В нашем случае - китайской автобусной компании. Но китайцам сейчас это не нужно. Они продали русским покупателям 10-15 автобусов - и забыли о них. Основной рынок сбыта у них свой, китайский. На проданные автобусы есть свой китайский сертификат. Проблема в том, что в России он не признается. Если техника новая, на границе требуют российский ОТТС.
Получить его можно. Для этого надо "всего лишь" пригнать пару автобусов в Москву, один загнать на кольцо Дмитровского полигона для ходовых испытаний, а другой расколотить об стенку в НАМИ, чтобы проверить уровень безопасности. Подходящие ли это условия для предпринимателя, который везет 5-10 машин?
Весной нынешнего года с инициативой строительства в Приморье полигона для автомобильных испытаний, подобного Дмитровскому, выступила Приморская торгово-промышленная палата. Ее руководитель Владимир БРЕЖНЕВ сообщил, что свой полигон не только облегчит процедуру оформления автоимпорта, но и откроет перспективы возвращения к идее автосборочных производств на территории края. Инициативу, по крайней мере на словах, поддержали и в краевой администрации, где даже определили местом нахождения полигона пригород Артема.
Прошло полгода, но дальше слов дело не пошло. На сегодняшний день нет ни проекта, ни экономического обоснования. Интересная идея, похоже, надолго легла под сукно, как это часто случается со многими вещами в России.
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