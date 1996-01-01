Настанет ли светлое будущее на ИТ-рынке Приморского края?

Что бы сегодня ни говорили о повышении инвестиционной привлекательности Приморского края, пока развитие реального ИТ-бизнеса в регионах существенно отстает от московского.

По-прежнему Приморский край, удаленный от центра на тысячи километров, - это край, где далеко не самый уютный климат, движение осуществляется по не самым ровным дорогам и живут не самые богатые люди.

О том, как развиваются информационные технологии в Приморье и об актуальных задачах местных ИТ-компаний, ДДГ "ЗР" рассказал Дмитрий ГЕРМАН, генеральный директор ведущего системного интегратора Приморского края - компании "ЛАНИТ ДВ" (г. Владивосток), входящей в московскую группу компаний ЛАНИТ.

- Как руководителю компании, более десяти лет работающей на ИТ-рынке Приморья, вам, наверное, лучше многих известно, что сейчас на нем происходит, какие ИТ-решения больше всего востребованы сейчас предприятиями Приморья?

- Интерес к ИТ-индустрии в крае неуклонно растет с каждым годом. Следует подчеркнуть, что потребности в информационных технологиях были и раньше; другое дело, что не хватало возможностей. Причем всегда считалось, что деньги в регионах где-то есть. Но как найти это "где-то", было совершенно неясно. Сейчас больше всего востребованы проекты сложной системной интеграции: проектирование структурированных кабельных систем, внедрение комплексных систем управления предприятием.

Сейчас предприятия энергетики, банковский сектор, торговый ритейл, а также органы государственного управления проявляют все большую активность в области автоматизации. В связи с реализацией инновационных образовательных программ у ряда вузов Владивостока наконец-то появились деньги.

Меняются объемы поставок компьютерной техники. В крае немало компаний, которые приобретают компьютеры крупными для данного рынка (до 600 единиц) партиями. У региональных клиентов появляются и другие запросы. Без структурированных кабельных систем не обходится ни один крупный корпоративный заказчик. Стоимость комплексных проектов внедрения информационных систем достигает 50 млн руб. и более. Рынок живет и на том, что довольно регулярно, порой каждую неделю, приобретают что-то "по мелочи" и другие клиенты. То есть зарабатывать на данном рынке можно.

- Ваша компания входит в группу компаний ЛАНИТ (г. Москва). А какие выгоды для московского ЛАНИТа в развитии бизнеса в регионах?

- Как показывает опыт, успех проекта в значительной степени зависит от правильного выбора партнера. Когда Георгий ГЕНС, президент группы компаний ЛАНИТ, более десяти лет назад провозгласил движение в регионы, стратегия развития была сформулирована следующим образом: совместная работа с близкими ЛАНИТ по духу сильными региональными компаниями-интеграторами взаимно обогащает. ЛАНИТ получает возможность присутствовать там, где заказчик ведет свой бизнес. Кооперируясь с региональными компаниями, московская компания усиливает свои позиции и гарантирует высокое качество всесторонней технической поддержки внедряемых систем. Многолетняя практика нашего сотрудничества показывает, что выбранная стратегия себя оправдывает. Сегодня в составе Группы - уже 11 региональных компаний.

- Какие преимущества для заказчиков нашего края дает ваша "московская прописка"?

- Нужно учитывать, что наши региональные клиенты более требовательны, более капризны. Они прекрасно понимают, что нам сложнее реабилитироваться перед своим клиентом в случае допущенной ошибки, чем московской компании. Но системная интеграция с иногородней компанией всегда довольно сложный процесс, так как крупные проекты реализуются обычно несколько лет, требуют дальнейшей квалифицированной поддержки и сопровождения системы. Мы ближе к заказчику, и предлагаем ему долгосрочное сотрудничество с учетом его индивидуальных запросов, разрабатываем гибкий график внедрения.

Кроме этого, наши семинары, совместные с "большим" ЛАНИТом и вендорами, дают возможность заказчикам ознакомиться с новинками информационных технологий, сориентироваться в сфере последних достижений ИТ-индустрии, получить техническую и маркетинговую информацию "из первых рук".

- Что помогает вам одерживать успех в тендерах на поставку ИТ-решений?

- В конкурсах по существующему законодательству могут участвовать любые поставщики, вне зависимости их предыдущего опыта, квалификации и проч. В тендерах, проводимых в настоящее время госструктурами, активно участвуют и московские дистрибуторы, присылают своих представителей, что иногда оборачивается откровенным демпингом с их стороны. Однако партнерские отношения ЛАНИТа с более чем 200 ведущими компаниями и соответствующая ценовая политика позволяют добиться конкурентных цен. Помогает скорее не имя как таковое, а обобщение опыта и лучших практик ЛАНИТ, которые мы можем использовать в своей работе, и принимать участие в более масштабных проектах с более крупными клиентами, чем это было бы возможно при самостоятельной работе.

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития регионального ИТ-рынка?

- В следующем году ожидается планомерная тяжелая работа. Только дочерним региональным компаниям-интеграторам под силу реализация сложных проектов в области информационной безопасности, телекоммуникаций, внедрения ERP-систем. Следует ожидать усиления конкуренции с местными компаниями в области классической дистрибуции, ИТ-сервиса.

Усилит интерес к проектам в области информационных технологий реализация в регионе планов Правительства по проведению во Владивостоке в 2012 г. саммита "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), строительству моста через бухту Золотой Рог, созданию туристско-рекреационной зоны на острове Русский и развитию многих других важных объектов. Это может вызвать приход новых московских компаний- интеграторов. Как с ними уживемся - посмотрим.