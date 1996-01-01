Водке ограничат полки

Государство не прекращает придумывать новые способы борьбы с нелегальным алкоголем. Сейчас в правительстве готовится доклад президенту, в котором будет предложено сосредоточить всю розничную продажу алкоголя в специализированных магазинах либо в специальных секциях стандартных супермаркетов, но со своей кассой.

Существование такого предложения подтвердил источник в Минфине. По его словам, сейчас доклад находится на согласовании в ведомствах, регулирующих алкогольную отрасль, и в случае успешного прохождения этой процедуры может быть представлен президенту. Представитель МЭРТ сказал, что пока не знаком с предложением, получить комментарии ФНС и Минсельхоза не удалось.

Правительство предлагает, чтобы розничная продажа алкогольной продукции была "исключительным видом деятельности организации, при которой занятие иными видами деятельности будет ограничено". Аналогичные требования сейчас предусмотрены, например, для аптек, указывают авторы доклада: аптеки, кроме лекарств, могут продавать лишь ограниченный перечень товаров. На практике это будут специализированные алкогольные магазины и отделы в супермаркетах с отдельной кассой, объясняет правительственный чиновник: "Государству будет легче контролировать, сколько алкоголя продается в рознице, и сопоставлять эти цифры с данными системы ЕГАИС, которая учитывает объем заводского производства". По его словам, распространять ЕГАИС на розницу пока не собираются. Тем не менее "обратная связь с розницей нужна", и впоследствии какие-либо системы контроля розничных продаж будет легче внедрять, если весь алкоголь станет продаваться в спецмагазинах.

Сейчас продавать алкоголь может и обычный магазин, получивший лицензию и имеющий уставный капитал не менее 1 млн руб. Судя по выданным лицензиям, алкоголем в розницу сейчас торгуют более 100 000 организаций или 160 000 магазинов, говорит президент Национальной алкогольной ассоциации Павел ШАПКИН. Оборот водочного рынка в розничных ценах, по данным "Ренессанс капитала", в 2006 г. составил $15,1 млрд. При этом 31% всей проданной водки, по оценке "Ренессанса", - нелегальная продукция. По мнению Шапкина, в комплексе с другими мерами спецмагазины могли бы уменьшить оборот нелегального алкоголя. Сейчас регионы устанавливают временные ограничения на продажу алкоголя, например не позже 23.00, говорит Шапкин, и это часто приводит к конфликтным ситуациям, а в случае со спецмагазинами их не будет. Если алкоголь станут продавать в специальных секциях супермаркетов, то уменьшится число спонтанных покупок и с социальной точки зрения это хорошая мера, считает Шапкин.

На алкогольные напитки приходится 10-20% продаж обычного продуктового супермаркета, а в небольших магазинах формата "у дома" его доля достигает и 30%, подсчитал совладелец розничной сети "Еда" Леонид НОВОСЕЛЬСКИЙ. При этом он опасается, что организация специализированных алкогольных отделов в супермаркетах создаст большие сложности для розничных торговцев и для потребителей.

Производители алкоголя также не понимают, как создание специальных магазинов и отделов может повлиять на борьбу с контрафактом. PR-директор компании "Русский алкоголь" Александр КОРОВКА считает, что более действенной мерой борьбы была бы уголовная ответственность за производство и введение минимальной розничной цены.