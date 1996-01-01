Замахнулись на маржу

На прошлой неделе ретейлерам в очередной раз дали понять, что их безоблачное существование заканчивается - Минсельхоз подготовил проект закона, в котором предлагается запретить торговым сетям самостоятельно устанавливать розничную цену и обязать их принимать оптовую цену поставщика. Таким образом государство отреагировало на недавнее повышение цен.

Приморский край - один из немногих регионов России, где нет федеральных продовольственных сетей. Однако наступление на торговый бизнес одинаково больно ударит не только по федеральным игрокам. Под ударом окажутся и локальные операторы рынка. Более того, наступление на торговлю началось именно с Приморского края. Еще в октябре этого года глава Государственного комитета по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ во время своего визита во Владивосток фактически напрямую обвинил торговые сети в росте цен на рыбопродукцию. Обвинение было выдвинуто сразу по двум статьям. Первая - более половины морских биоресурсов, выловленных на Дальнем Востоке, не может попасть на прилавки российских магазинов из- за того, что крупные торговые сети отказываются впустить продукцию на прилавок без "платы за вход". Была даже названа сумма отката. Это 12 млн руб. за определенный вид продукции. Второе - розничные сети накручивают на рыбопродукцию более 100%. В качестве хрестоматийного примера Андрей Крайний привел цены на сельдь. "У производителя она стоит 20 руб. Во столько же обходятся транспортные расходы, но конечная цена в розничной сети - 80 руб. Поэтому к концу года я соберу всех руководителей розничных сетей и крупных производителей за один стол, чтобы они договорились между собой о том, что платы за вход больше не будет, а торговая наценка должна быть не более 25-30%".

Буквально через несколько недель представитель Минэкономразвития Андрей ШАРОВ, выступая во Владивостоке на предпринимательском форуме, заявляет о том, что в 2008 г. его ведомство запускает законопроект о внутренней торговле, который существенно ограничит монополизм и аппетиты торговых сетей. Причем, по словам представителя МЭРТ, этот закон введет максимальную торговую наценку.

Также, по словам Шарова, Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект "Антимонопольное регулирование торговой деятельности", в котором четко сказано, что планируется снижение первоначального порога доминирования продуктовых сетей на локальных рынках до 15%. И вот заявления чиновников начинают претворяться в жизнь.

"Пока предложенный Минсельхозом вариант затрагивает конкретные группы товаров. Нам, ретейлерам, говорят - вот вам социально значимая группа товаров, на которую нельзя повышать цены. Если это будет несколько десятков позиций, то сети смогут взять на себя дополнительную социальную нагрузку, работая по утвержденному перечню в рамках закона. Однако если такой прецедент будет создан, то следующим шагом может стать еще дополнительное требование к какой-либо другой группе товаров. И если их общее количество будет исчисляться сотнями, то сетям будет невыгодно торговать определенными видами продукции. Все это приведет к тому, что розничная сеть в итоге лишится права самостоятельно устанавливать цену, которая является одним из факторов конкуренции на рынке, и не сможет предлагать покупателям право выбора из качественного товара", - считает управляющий сети REDMART Дмитрий РУССКИХ.

Комментарии федералов более критичные. "Ввод перечисленных норм создаст ситуацию, когда сетям станет экономически невыгодно торговать сельхозпродукцией", - заявил "Коммерсанту" глава X5 Retail Group (сети "Пятерочка" и "Перекресток") Лев ХАСИС.

"Процент сельхозпродукции в товарообороте местных магазинов довольно большой, и ограничение величины торговой наценки может оказать влияние на прибыльность предприятия. А, согласно нашему законодательству, предприятие должно быть прибыльным, - считает генеральный директор супермаркета "Михайловский" Ирина ИВАНОВА. - Каждое предприятие торговли должно самостоятельно решать, какую торговую наценку устанавливать на конкретную группу товаров. В этом и есть рыночная экономика. Сегодня тенденция такова, что все предприятия торговли устанавливают минимальную наценку на социально значимые группы товаров. А вот группа товаров, которая не входит в потребительскую корзину, как правило, в любом торговом предприятии имеет повышенную маржу. Что касается обвинений в монополизме и доминировании сетей на локальных рынках, то нагнетание страстей сильно преувеличено".

"Непонятно, почему правительство привязалось именно к торговым сетям, - говорит руководитель одной из местных розничных сетей. - Торговая наценка на рынках и в сетях практически одинакова. При этом трудозатраты сетей гораздо выше. Так, магазины сетей находятся под фискальным колпаком. В то время как на рынках присутствует черный нал. Если гонения на сети продолжатся, это негативно ударит по крупным федеральным сетям, так как они ориентированы на капитализацию. А вот локальные сети пока в этом процессе не задействованы".