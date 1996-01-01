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Во что "одеть" подарок?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- После новогодней пробежки по магазинам встанет вопрос о праздничной упаковке. Где можно упаковать подарок и какие модные тенденции предлагают в этом сезоне магазины Владивостока?

- Собственно отделы упаковки, где подарок облекут в яркую коробку, обертку или хрустящий пакет да еще завяжут на нем бант, есть в каждом торговом центре города или цветочном магазине. С одной стороны, радует разнообразие используемого упаковочного материала, с другой - практически во всех торговых точках он одинаков и мало чем изменился за последние несколько лет. Исключение составляет часть цветочных салонов, специализирующихся в том числе на упаковке. Вот тут уж есть на что посмотреть.

К новогодним праздникам здесь можно оформить купленный подарок по индивидуальному заказу, например, из сухоцветов или еловых веток, оформленных в духе Рождества. Можно просто принести бутылку шампанского, а уж профессионалы превратят этот "дежурный", на первый взгляд, презент в настоящее произведение искусства. Правда, стоимость такого оформления может достигать 1 тыс. руб.

По мнению специалистов, упаковка должна соответствовать тому, кому предназначен подарок - мужчине, женщине или ребенку, характеру одариваемого человека, а также содержимому самой упаковки. Лучше всего оформление подарков удается, конечно, не просто продавцу в отделе упаковки, а профессионалу-флористу. В уважающих себя салонах их специалисты проходят обучение в столичных школах флористики и постоянно повышают свою квалификацию.

Надо отметить, что по-настоящему хорошая композиция сегодня требует не только времени и мастерства, но и особенного материала - сухоцветов, бисера, прозрачной сетки, ярких бантов и т.д. Так, в студии флористики и упаковки "Доминик Декор" поразило разнообразие всевозможных коробочек и шкатулок - и уже становится даже не важно, что дарить, когда подарок облечен в такую упаковку. Привезены эти шедевры, по словам сотрудниц салона, из Италии и стоят также недешево. Но можно подобрать и более экономичный вариант - упаковать свой презент в пользующийся популярностью на сегодняшний день полисилк - материал, который отличается отменной прочностью и при этом выглядит очень красиво. Упаковать в него подарок обойдется где-то в 150 руб.

Последняя тенденция в упаковке - это использование в оформлении живых цветов. "Мы хотим приучить людей к экзотике, научить их ценить эксклюзивные вещи ручной работы и не бояться живых цветов", - замечает администратор студии "Доминик Декор" Анна.

В конце концов, даже если цветы завянут, а банты и бисер на проволоке порвутся или затеряются, саму коробку всегда можно к чему-нибудь приспособить. В одной из таких "упаковок", в которой маме подарили набор полотенец, я уже несколько лет храню швейные принадлежности. А из подушечки, на которой стоял дорого оформленный крем, получилась отличная игольница.

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