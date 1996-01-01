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Нотариальный прирост
В Хабаровском крае нынешней осенью впервые проведен конкурс на замещение дополнительных 25 должностей нотариусов. Однако 11 должностей пока так и остались вакантными.
- В Хабаровском крае в некоторых нотариальных округах края на несколько десятков тысяч населения работал только один нотариус. Наиболее проблемная ситуация складывалась в Хабаровском муниципальном районе, где более чем на 91 тыс. человек учреждена только одна должность нотариуса, - сообщила ДДГ "ЗР" начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры и нотариата Управления Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Ирина БУДАНОВА.
Однако, как выяснил "ЗР", просто так увеличить число нотариусов в регионе нельзя. В Хабаровском крае такими полномочиями наделено краевое правительство. При этом надо учесть, что в РФ нотариат в основном переведен на внебюджетную основу финансирования, является частным и самостоятельно обеспечивает свою жизнедеятельность.
- Как бы это ни казалось удобным, нельзя обеспечить нотариусом каждый квартал города или района, - поясняет Ирина Буданова. - Ведь тогда частнопрактикующий нотариус просто не сможет обеспечить полноценную деятельность своей нотариальной конторы ввиду элементарной нехватки финансов. В итоге нотариусу будет выгоднее работать юристом по найму, и, скорее всего, он сложит полномочия. Либо, пытаясь заработать, будет соглашаться на совершение не вполне законных действий.
Так или иначе, российский законодатель определил, что количество учрежденных должностей нотариусов должно быть обоснованным и фиксированным. Поэтому в Хабаровском крае лишь в 2007 г. к 61 существовавшей ранее должности нотариусов были учреждены дополнительные 25 должностей. И после проведенной подготовки в сентябре-октябре впервые в местной практике на эти должности был объявлен конкурс. Его итоги оказались противоречивыми.
Самая высокая конкуренция оказалась все в том же Хабаровском муниципальном районе, где на дополнительную вакансию претендовало свыше десятка юристов. 24 человека конкурировали за 9 новых мест в Хабаровске - теперь в краевой столице имеется 38 нотариусов. А вот в Советской Гавани и Чегдомыне на открывшуюся вакансию было лишь по одному претенденту - они и стали нотариусами.
Еще хуже ситуация в нотариальных округах района имени Лазо, Амурского, Солнечного и Бикинского районов, где конкурс - ввиду отсутствия желающих - признан несостоявшимся. А в Комсомольске-на-Амуре, где теперь может работать 16 нотариусов, вакантными остались 7 из 8 новых должностей.
Как пояснила Ирина Буданова, учтя уроки первого конкурса, Управление Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю и ЕАО начало работу по подготовке резерва нотариальных кадров в северных и отдаленных районах края. После чего на оставшиеся 11 вакансий будет объявлен новый конкурс.
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