Ипотека идет на ура

C начала года в Приморье выдано ипотечных кредитов на сумму более 2,5 млрд руб. Кредитом на покупку жилья воспользовались 2 552 приморские семьи.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, благодаря реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" ипотека стала более доступной за счет привлечения в эту сферу дополнительных инвестиций. В Приморском крае участники ипотечных программ могут также получить субсидии на уплату части процентной ставки по ипотечному кредиту. В 2007 г. такой возможностью воспользовались более 40 семей.