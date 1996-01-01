Сколько стоит самострой

Убежать от непомерно высоких цен на загородную недвижимость можно только одним способом - если строить дом самому. Дело это архисерьезное, не терпящее суеты, поэтому начать готовиться к нему нужно уже сейчас, не дожидаясь наступления строительного сезона.

Земельный вопрос

Если театр начинается с вешалки, то загородный дом - с участка. Конечно, "вторичка", то есть земля, на которой уже ранее проживали люди, по сравнению с "первичкой" (непаханой целиной) обойдется дороже. Но зато не нужно будет бурить, рыть ямы и траншеи под водоснабжение и канализацию, электрифицировать, а если повезет, и газифицировать. Все эти блага цивилизации, как правило, на обжитом участке уже имеются. Проводить же коммуникации влетит в такую копеечку, что мало не покажется. Затраты на их прокладку с лихвой перекроют выгоду от покупки участка с нуля. Кроме того, придется изрядно попотеть, добывая всевозможные справки и разрешения.

Материальная база

Прежде чем приступать к строительству, заранее решите, какой дом вам нужен: монолитный, кирпичный, блочный или деревянный? Затраты на материалы, а следовательно, и себестоимость дома убывают в перечисленном порядке. Если экономия для вас превыше всего, то выбирайте деревянный. К тому же он быстр в возведении, "дышит" и обогревать его гораздо легче (в будущем меньший расход газа или электроэнергии). Но у этого варианта есть недостатки: сложно передать округлые формы стен, дерево подвержено гниению и пожароопасно. Правда, в последнее время появились специальные пропитки, дающие биологическую и огнеупорную защиту бревен и бруса.

Если бюджет позволяет, но не настолько, чтобы возводить дворец из кирпича или бетона, остановитесь на промежуточном, комбинированном варианте. Например, монолитно-цементный фундамент, кирпичная или блочная кладка первого этажа, второй этаж - из бревен или бруса, третий - деревянная мансарда. Цель проста: первый этаж - городская квартира, второй - деревенская изба, третий (мансарда) - дача. По мере того как вы спускаетесь по лестнице, происходит "смена декораций". Цокольный этаж можно обустроить под кухню или сауну. Итого: четыре этажа. А со стороны выглядит как скромный двухэтажный домик.

Выбор проекта

Если вы не архитектор, не стоит придумывать что-то самому. Без специальных расчетов и соблюдения стандартов ваш дом может представлять реальную опасность для вас и членов вашей семьи. Страшно даже подумать, что будет, если перекрытия или стена, не дай бог, рухнут! За разработкой проекта лучше обратиться в архитектурное бюро и оформить на него всю необходимую документацию, заверив подписями специалистов - в случае чего будет с кого спросить.

В целях экономии можно купить уже готовый пакет документов в том же архитектурном бюро - он обойдется как минимум вдвое дешевле индивидуального. А чтобы получилось совсем дешево, поищите типовые проекты в Интернете или на компакт-дисках на радиорынках. Правда, такие дома уж слишком простых конструкций. Тем не менее полностью отметать этот вариант не стоит. Предложений море (их количество исчисляется даже не сотнями, а тысячами), вдруг удастся подобрать что-нибудь стоящее. Затем, если вам захочется неповторимости своего сооружения, внесите несущественные конструктивные изменения. Самое главное - не изменять основные опорные и несущие конструкции. Перед началом строительства лучше проконсультироваться по этому вопросу с архитекторами. Кроме того, проект нужно еще согласовать и утвердить с местной строительно-жилищной администрацией.

Типы строительства

Тут все зависит не столько от толщины вашего кошелька, сколько от наличия свободного времени и строительных навыков.

Строительный подряд

Вы заключаете договор с одной строительной фирмой, обговариваете проект дома и приусадебных строений, сроки сдачи. Экономия средств составляет 30%, если за 100% брать покупку уже отстроенного особняка "под ключ". Кстати, проект фирма может предложить свой, но, скорее всего, он будет типовой.

ПЛЮСЫ: дом спроектирован и утвержден архитекторами. В смете указан точный расход материалов, не больше и не меньше. Есть возможность оценить качество работы мастеров, посмотрев их готовые "творения". Вам не нужно находиться на строительном участке круглые сутки.

МИНУСЫ: не будет индивидуальности в архитектуре. Заключая договор на полный цикл работ, строители нередко завышают стоимость услуг и материалов. Они знают: если заказчик далек от строительства, он вряд ли будет торговаться. А под различными предлогами можно накрутить до 10% от всех строительных затрат.

Смешанный

Экономия - 40-45%. При таком типе строительства привлекаются несколько фирм, которые будут выполнять четко разграниченные операции. Например, первая устанавливает фундамент со всеми подземными коммуникациями, вторая занимается кирпичной кладкой и возведением перекрытий, третья кроет крышу, четвертая вставляет окна и двери. При этом на самые простые работы (рытье котлована и траншей, например) можно привлекать неквалифицированную рабочую силу - гастарбайтеров или "дикие" бригады. Но не стоит их задействовать на важных, ключевых операциях. От их неопытности и незнания вы рискуете понести большие расходы, ведь переделывать чужой брак очень дорого. На словах они, как правило, мастера на все руки. Однако в строительном деле не бывает универсалов - каждый профессионал силен только в своей области.

ПЛЮСЫ: если вы заключите договор, например, на строительство фундамента, у вас будет целый год на проверку его качества. Кроме того, есть время на поиск, подбор фирм на другие этапы строительства. Наконец, не нужно вкладывать в строительство все деньги сразу, есть возможность подкопить.

МИНУСЫ: вам придется потратить много времени на изучение рынка, а потом вести постоянный контроль за стройкой, следить за расходом средств и материалов.

Самостоятельный

Подходит только тем, кто сам работает в этой сфере и знает свое дело. Экономия - 60-70%.

ПЛЮСЫ: самый дешевый вариант.

МИНУСЫ: огромная затрата личного времени и сил. При аварии и просчетах придется винить только себя. Дом высотой более двух этажей в этом случае строить не рекомендуют.

Город мастеров

При подборе фирм на разные этапы строительства стоит изучить предложения десяти и более, чтобы иметь представление о ценах. Выбирайте средний тариф. Дешевизна услуг настораживает: она может быть свидетельством того, что перед вами мошенники. При этом интересуйтесь не только стоимостью работ, но и возрастом предприятия - желательно, чтобы он был не менее трех лет. А перед подписанием договора не поленитесь посмотреть на работу выбранной вами фирмы, пообщайтесь с другими ее заказчиками.

А судьи кто?

Если в строительстве вы мало что смыслите или вам попросту некогда, наймите на время возведения здания опытного специалиста, который будет контролировать весь процесс. С помощью такого "надзирателя" вы, даже платя ему приличную зарплату, сможете сэкономить солидную сумму денег. Ведь от профессионального взгляда не укроется ни одна недоделка, ни одно нарушение технологии строительства. Хорошо зная стоимость материалов, он может вести и расходную бухгалтерию. Причем специалист должен быть обязательно из независимых кругов, то есть не иметь никакого отношения к фирме-застройщику. Толковый помощник придется как нельзя кстати и при самостоятельном строительстве. Даже имея за плечами многолетний опыт возведения зданий, вы не в состоянии предусмотреть всех технических нюансов.