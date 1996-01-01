Дом для VIP-персон дал трещину

Дом во Владивостоке по ул. Комарова, 18 известен тем, что был построен в советское время для высокопоставленных персон, к числу которых принадлежал и первый секретарь крайкома партии. Въезд на его территорию и тогда, и сегодня сторожил шлагбаум.

Надо полагать, что и в настоящее время жить здесь престижно и уютно. Однако Людмила АРТЕМОВА, проживающая в этом доме в квартире №13, с этим не согласна. И в основном потому, что, по ее мнению, из-за соседа из кв. N 15 под инициалами А.В. и довольно известной фамилией престижный дом дал трещину именно по ее квартире. По этому поводу ООО "Жилфонд-Фрунзенский" создал комиссию, которая осмотрела место печального происшествия и составила акт. В акте записано: "При произведении земельных работ в районе фундамента дома в квартире N13 обнаружена трещина в стене длиной 1 м 10 см."

Казалось бы, есть в наших домах трещины и длиннее, и, наверное, шире. Можно сказать, пустяки - дело житейское. Однако трещина в этом доме имеет глубокий символический смысл: для людей, которые относят себя к краевой и городской элите, жить в доме с трещиной в общем-то зазорно. По этой причине Л.А. Артемова в заявлении на имя прокурора края Юрия ХОХЛОВА, а также в Управление Роснедвижимости по Приморскому краю, градостроительный департамент администрации края и СМИ отметила, что теперь ее квартира обесценилась "во сто крат" и что таким образом попрано ее право на жилье, а поэтому в отношении соседа А.В. надо как можно быстрее предпринять соответствующие меры, потому что он форсирует строительство дальше.

Людмила Александровна считает, что с тем, что сосед приобрел в престижном доме нежилые помещения и провел их перепланировку, еще как-то можно было мириться, но он пошел дальше - уничтожил на прилегающей к квартире территории без какого-либо разрешения десяток многолетних кустов и деревьев и вырыл котлован 10х12 м. Глубина "зловещего котлована" составила около трех метров! В результате оголился фундамент и, как известно, дал трещину. По ее утверждению, пристройка к дому не согласована должным образом и строится незаконно.

Ознакомившись со строительством на месте, мы не смогли выяснить, кто и что строит - на объекте не вывешен паспорт стройки. А работали на ней в минувшую среду два иностранца, ни бельмеса не понимающих по-русски. Один из них разбивал верх кольца канализационного колодца, чтобы "усадить" его ниже, и при этом призывно издавал клич "И-х-хэ!" А второй стоял рядом и восторженно смотрел на своего трудолюбивого напарника. Естественно, объяснить, что строят, эти работяги были не способны. Впрочем, судя по площадке, все очень похоже на хороший гаражик, склад под хлам или товар, который понадобился, возможно, для бизнеса соседа.

Факт, можно сказать, вопиющий для нашего города и "престижного заповедника", но не единичный. Мог, конечно, сосед урегулировать свои отношения с соседкой по хорошему: начиная строительство, пришел бы к ней, показал за чашкой чая проект и заплатил по полной схеме за ущерб, который ее должен постичь. А то не по-людски как-то. Тем более трещину в доме можно заделать бетоном. Самое печальное другое - "самостройчик" в центре города, оказывается, можно разрешить только с участием главного прокурора края.