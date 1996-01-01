Свежие "Короллы" в поисках клиентов

Парк автомобилей таксомоторной компании "Примтакси" наполовину обновился "Короллами" нового поколения, премьеру которых японский концерн Toyota организовал только в июне этого года. Чтобы прокатиться на машине, прибывшей во Владивосток прямо с конвейера, компания выдвигает требования не только к пассажиру, но и к своему водителю.

Как пояснил руководитель ООО "Примтакси" Андрей БРАЛЕЕВ, Владивосток созрел, чтобы ездить в комфортных условиях. Для обновления автопарка компания взяла кредит в банке на сумму 5,3 млн руб. Стоимость одной машины - 530 тыс. руб. Компания выбирала изготовителя довольно долго. Рассматривались варианты сотрудничества с такими брэндами, как Ford, Reno, Nissan и Mitsubishi. Но только Toyota предложила приемлемые условия обслуживания и обеспечения запчастями. Через полгода в таксомоторной компании появятся еще 10 новых "Королл".

В настоящее время под новые авто разработан тариф, согласно которому стоимость часа езды по городу составляет не 160 руб., как раньше, а 250 руб. На старых машинах тариф остался прежним. При этом внутри компании началась конкуренция среди водительских кадров. За руль новенькой "Короллы" может сесть только десятка образцовых сотрудников.