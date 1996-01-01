Спать, так на "Принцессе"

Проблему недостатка гостиничных мест к моменту проведения саммита АТЭС предполагается решить испытанным для Владивостока способом - с привлечением "плавучих" отелей. "Мы планируем арендовать на время проведения саммита два круизных лайнера серии "Принцесс", - заявил во время посещения Владивостокского морского торгового порта губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.