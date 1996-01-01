Койко-место для саммита

"Когда в номере-люкс шикарного отеля обнаруживаешь чей-то волос на подушке или замечаешь, как горничная украдкой ковыряет в носу, - сразу забываешь про все мыслимые и немыслимые удобства такого отеля, его пятизвездочный статус и прочие атрибуты роскоши. Хочется бежать отсюда как можно дальше и никогда больше не возвращаться".

Столь яркий пример из гостиничной жизни привела директор Московского учебно-консалтингового центра "Персона пяти звезд", президент Образовательного консорциума "Бизнес-технологии в сфере гостеприимства" Иванна ТАБАЧНИКОВА на своем авторском семинаре во Владивостоке перед топ-менеджерами гостиниц Приморья, Камчатки и Сахалина.

Семинар проходил в конце ноября на базе Владивостокской "Школы гостеприимства" в гостинице "Экватор" и был посвящен проблеме управления гостиничным персоналом. По мнению руководителей "Школы гостеприимства" и самой Иванны Табачниковой, кадровая тематика очень актуальна для приморской и в целом - дальневосточной индустрии гостеприимства. Для Владивостока же, который примеривает на себя одежды города, в котором через пять лет пройдет международный форум стран АТЭС, этот вопрос приобретает дополнительную остроту.

В беседе с корр. ДДГ "ЗР" Иванна Табачникова заметила, что сегодня уровень гостиничной инфраструктуры Владивостока по самым мягким оценкам тянет на четыре с минусом. И дело не только и не столько в отсутствии подходящих зданий и убогости интерьера. И даже не в недостатке квалифицированных специалистов. А в отсутствии системного подхода к управлению персоналом, желания по-новому взглянуть на этот потенциально мощный ресурс развития гостиничного бизнеса. Например, многие управляющие гостиницами держат своих сотрудников в информационном вакууме, не стимулируя их обращение к новым веяниям, тенденциям и направлениям профессиональной деятельности. К примеру: шеф-повар гостиницы годами хранит верность одному меню с одними и теми же рецептами, руководитель службы снабжения не знает ничего о новинках бытовой техники, фаянса, стройматериалов, а администратор не помышляет об обновлении программного обеспечения для регистрации гостей и т.п.

В большинстве гостиниц не развита система повышения квалификации, аттестации сотрудников, слабо учитываются психологические факторы при проведении различных мероприятий и процедур. Например, при подборе обслуживающего персонала часто отдают предпочтение внешней привлекательности и коммуникабельности, а не опыту и личным качествам. Дело доходит до курьезов - в одной из гостиниц большинство горничных составляли молодые разведенные женщины, в прошлом работавшие в торговой сфере. Периодически каждую из них заставали в номерах с мужчинами: молодые женщины просто за счет работы пытались устроить свою личную жизнь.

Другая проблема - охрана. Ее функции, как правило, выполняют приглашенные сотрудники ЧОПов, не входящие в штат гостиничного персонала. Управлять ими сложно, так как они подчиняются своему руководству и действуют согласно своим правилам и инструкциям.

Иванна Табачникова настоятельно рекомендовала слушателям семинара постоянно держать всех сотрудников отеля в курсе относительно того, какие услуги оказывает гостиница, какова ее инфраструктура и какие изменения происходят в том или ином ее подразделении. Идеальный случай, когда бармен может объяснить гостю, сколько режимов климат-контроля в номерах люкс, а горничная без запинки поведает о режиме работы автопарковки возле отеля.

"Наша "внутренняя кухня" не интересует гостей. Они платят деньги за услуги, и с каждым годом становятся все более грамотными и знающими. Мы должны предоставить человеку дом вдали от дома: уют, комфорт, тепло и безопасность. Поэтому решить вопрос с персоналом может сама гостиница, не прося никого о помощи. Сразу оговорюсь: перемены стоят денег, но выгода более ощутима, нежели стоимость текучести кадров", - резюмировала одно из своих выступлений ведущая семинара.

По мнению столичной гостьи, гостиничный бизнес Владивостока в ближайшее будущее будет ориентирован на создание городских отелей эконом-класса с развитой бизнес- структурой, эргономичным интерьером, дополнительным комплексом услуг в виде салона красоты, одного-двух конференц-залов, бара и ресторана. Владивосток с его более чем 4000 номерным фондом и среднегодовой загруженностью гостиниц в 60% представляет перспективное место для вложения инвестиций в местную индустрию гостеприимства. И на него в этой связи, а также в связи с намечающимся форумом АТЭС все чаще смотрят потенциальные инвесторы из Москвы и Санкт-Петербурга. Скупать и строить гостиницы в столицах становится год от года все дороже. Форпост России на берегу Тихого океана в этом смысле - весьма лакомый кусочек.