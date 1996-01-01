Австралия вступилась за Дальний Восток

Не успело население отойти от сентябрьского повышения цен на молоко, сыр и масло, как на очереди новая напасть. Возможно, уже в марте люди начнут шарахаться от прилавков с мясом. По прогнозам экспертов, население Дальнего Востока в канун выборов президента получит значительное повышение цен на мясную группу товаров, после которого сентябрьское повышение покажется "детским лепетом".

7 ноября Минюст РФ зарегистрировал приказ Федеральной Таможенной службы "О местах декларирования отдельных видов товаров". Пункт 1 этого приказа определяет пункты пропуска товаров, классифицированных по коду 02. В приказе четко сказано, что вместо портов Владивосток, Восточный, Находка декларировать товар можно только в Хабаровске, на Чукотке и в порту Петропавловска-Камчатского. Однако широкая общественность не знает, что код 02, фигурирующий в данном приказе, обозначает мясопродукты. Получается, что ни один порт Приморского края, через который сегодня идет в Россию импортное мясо, с февраля не сможет принять эту группу товаров. И если приказ ФТС не будет отменен, то мясной бизнес на Дальнем Востоке получит удар ниже пояса.

За счет импорта

ДДГ "ЗР" уже сообщал, что мясоперерабатывающие компании Приморского края с каждым годом производят все больше продукции. Значительный рост производства обеспечен тем, что все 36 предприятий Приморского края не имеют проблем с поставкой сырья. Если оглянуться назад, то развитие мясного бизнеса базировалось на том, что приморские компании импортировали мясо из Китая. Однако запрет на китайское мясо привел к тому, что все легально работающие компании стали завозить мясо из Австралии, Новой Зеландии, США, Бразилии. Но сегодня этот бизнес под угрозой.

"Компании, импортирующие мясо, работают по легальным каналам, - комментирует приказ ФТС председатель Ассоциации импортеров мясопродуктов Приморского края Андрей ЗИНИН. - Если анализировать рынок мясопродуктов, то нужно признать, что Россия живет только за счет импортного мяса. По оценкам экспертов, отдельные регионы на 90% закрывают свою потребность в мясе только за счет импорта. Причем это данные Министерства экономического развития и торговли. Поэтому сегодня на рынке ситуация выглядит следующим образом: московские компании, работающие через границу на западе страны, закрывают потребности в этой группе товаров до Байкала. А вот территорию Дальнего Востока обеспечивают компании-импортеры из Приморья. Это около 60 игроков, которые обеспечивают сырьем не только мощности мясных комбинатов, но и поставляют замороженные мясопродукты на потребительский рынок всего региона".

"Золотые" туши

"Приказ ФТС оказался неожиданным не только для компаний-импортеров, но и для мясоперерабатывающих предприятий, - считают в компании "ДВ - Транзит" (подразделение компании "Ратимир", отвечающее за обеспечение компании сырьем). - Получается, что все наши наработанные связи с поставщиками в один миг будут нарушены. Ведь контейнер из Австралии или Новой Зеландии идет морским путем больше 20 дней. Затем он поступает в порты Приморского края, проходит ветеринарный контроль и идет на склад. Если приказ ФТС не отменят, что мы должны будем гнать судно на Камчатку. А это еще неделя. Там груз декларируется, проходит таможенные процедуры и санитарный контроль, а потом обратно загружается на судно, идущее во Владивосток. Но это еще не все. Порт Петропавловска просто не сможет обработать весь поток мясопродуктов из-за того, что отсутствуют необходимые мощности. Поэтому нужно будет построить специально оборудованные площадки, санитарную лабораторию, холодильные мощности, а это займет продолжительное время. Если мы возьмем Хабаровск, то мясо, прокатившись по железной дороге минимум два раза, будет "золотым". Ведь обратно все равно придется везти в Уссурийск, так как там работает специализированная лаборатория и все мясо проходит в ней санитарный контроль. Что касается порта Чукотки, то это вообще полный абсурд. Во-первых, его отдаленность значительно повышает стоимость фрахта, во-вторых, акватория порта большую часть года покрыта льдом, поэтому порт зимой суда вообще не принимает".

Московский след

Аргументы других компаний схожи. Все руководители фирм-импортеров говорят о том, что приказ абсурден. По их мнению, ломка успешно работающего бизнеса отразится не только на Дальнем Востоке. Свой протест высказали и представители зарубежных компаний. Это не просто протест, это скандал. Австралийские поставщики мяса обратились в свое правительство. А у них правительство защищает интересы бизнеса. Поэтому реакция уже пошла.

По информации ДДГ "ЗР", если ситуация не изменится, правительство Австралии будет ставить вопрос о принятии России в ВТО. "Также к австралийцам могут присоединиться еще 5 стран этого региона, в том числе крупнейший поставщик мяса Новая Зеландия", - утверждает, руководитель одной из фирм импортеров Игорь ДОРОХОВ. - Действия иностранного бизнеса понятны. Им надоело, что в России нет стабильных правил игры для бизнеса. Импорт мяса - это долгосрочные контракты с зарубежными предприятиями. Они корректируют производство мяса под наши объемы поставок. Более того, в данной цепочке импорта мяса задействованы страховые компании, финансовые институты, транспортные компании. Чтобы понять масштабы бизнеса, приведу несколько цифр. В неделю через порты края проходит около 350 контейнеров с импортным мясом. Поэтому, если приказ не отменят, местные порты потеряют часть своего грузопотока".

Удивительно то, что пока ФТС не дало ни одного официального комментария. Управление ДВТУ также хранит молчание. Однако из неофициальных источников "ЗР" удалось узнать, что высшие чины ДВТУ также пребывают в неком шоке. К такому приказу вышестоящего руководства они оказались не готовы. Они понимают, что для них это снижение таможенных платежей.

По одной из версий, приказ пролоббирован московскими компаниями. Если он будет выполнен, то московские компании получают карт-бланш. Их транспортные расходы будут значительно меньше. Так как у них не будет двойных перегрузов и несколько этапов хранения груза.

Но передел оптового рынка в пользу московских компаний-импортеров - это еще полбеды. Мясоперерабатывающие комбинаты Дальнего Востока также могут проиграть конкурентную борьбу на потребительском рынке своим московским коллегам. "В данный момент в Хабаровском крае всего несколько крупных мясоперерабатывающих предприятий. Значительное сокращение произошло после того, как в России были введены квоты на мясо. Наши компании оказались отрезанными от сырьевых потоков. В итоге на наш рынок пришли производители Приморского края. Их лидерство объясняется тем, что они смогли обеспечить себя сырьем в надлежащих объемах", - уверен заместитель министра пищевой промышленности правительства Хабаровского края Сергей ЛОПАТИН.

"Похожий сценарий может повториться в масштабах всего Дальнего Востока, - считают в компании "ДВ - Тразит". Только на этот раз мясопереработчики ДФО могут проиграть борьбу московским комбинатам. По нашим прогнозам, если приказ "заработает", то мясоперерабатывающую отрасль ожидают два варианта. Первый - это значительный рост цен на сырье и, как следствие, рост цен на продукты мясной группы. Большинство предприятий сократит объемы продаж, и отрасль ожидает стагнация. Возможно, что часть предприятий и вовсе подойдет к процедуре банкротства. Второй вариант- это атака московских мясоперерабатывающих комбинатов на рынок региона. Они воспользуются ситуацией и выйдут на рынок с более дешевой продукцией. Поэтому часть местных комбинатов такой конкурентной борьбы не выдержит. Причем пострадают, прежде всего, крупные предприятия, так как небольшие цеха смогут работать на сырье местных производителей мяса, но цена этой продукции будет "космической".

Пессимизм руководителей предприятий понятен. Все игроки на этом рынке так или иначе получат от приказа ФТС убыточный бумеранг. Убытки некоторых крупных компаний могут исчисляться миллионами долларов. Также пострадают и бюджеты всех уровней. В 2007 г. компании-импортеры перечислили в бюджеты всех уровней 5 млрд руб. А сколько они заплатят в 2008 г.?

Развивать Дальний Восток

"Логика подобных действий федеральных структур не стыкуется с заявленным курсом на развитие Дальневосточного региона. Более того, идет прямой саботаж плана ПУТИНА, - утверждает председатель Ассоциации импортеров мясопродуктов Приморского края Андрей Зинин. - Происходит уничтожение бизнеса путем введения административных барьеров. А ведь это сотни рабочих мест. На кону стоит судьба целой отрасли и уровень жизни 6 млн человек в регионе. А официальной версии, почему это происходит, мы не услышали".

"Разговоры о вступлении в ВТО так и могут остаться разговорами, - считает Игорь Дорохов. - Если чиновник ФТС своим решением разрезает свободное экономическое пространство страны, тем самым нарушая Конституцию, и за это не несет наказания, то о каком поднятии ВПП можно говорить?!".

P.S. Надеемся, что руководство ФТС найдет время и официально ответит на наши вопросы. А пока мы смеем предположить, что данный приказ будет способствовать выработке "серых" схем поставок мясопродукции в Россию, как это случилось в свое время с поставщиками бытовой техники из стран Азии.

Уточняем

В материале ДДГ "ЗР" "Австралия вступилась за Дальний Восток" (№95, 4 декабря 2007 г.) содержится ошибочная ссылка на комментарий компании "ДВ-Транзит", а также информация о том, что она является подразделением компании "Ратимир". Редакция приносит извинения компаниям за непроверенную информацию.