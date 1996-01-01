Я приглашаю вас на танец

Представьте себе, приятный летний вечер. Набережная, легкий морской бриз, музыка и...танцы. Сдержанный вальс, экстравагантное танго, темпераментный пасодобль или зажигательный джайв. И это не конкурс бальных танцев. Я совсем не удивлюсь, если подобные кафе и площадки скоро станут реальностью, настолько повальным увлечением стали различные направления танцев.

Интересная особенность нашей культуры. Если мы увлекаемся каким-либо видом спорта, то всей страной разом. 80-е годы - аэробика, 90-е - фитнес и тренажеры. А сегодня мы все танцуем! В одном только нашем городе я насчитала более 50 школ, клубов да и просто кружков танцев.

Почему мы танцуем

Конечно, аэробика, фитнес, тренажеры не покинули спортклубы и у этих видов спорта есть свои преданные поклонники. Да и абонемент на занятия, скажем, в тренажерном зале или степ аэробикой подчас на 30-50% дешевле занятий танцами. И все же почему многие сегодня занимаются именно танцами? В чем секрет такого повального увлечения?

Как показал опрос, 15% мужчин и женщин начали учиться танцевать для общей физической подготовки. Во время танца, особенно ритмичного, задействуются все группы мышц. 22% опрошенных желают получить навыки танца выбранного ими направления. Действительно, любой танец состоит из нескольких несложных основных шагов и фигур. Конечно, вариации движений украшают танец, но это только дополнение. Специалисты считают, что лучше четко танцевать простые фигуры, чем сложные вариации в приблизительном ритме. 37% решились научиться танцевать, чтобы порадовать или удивить друзей и знакомых. В основном так отвечают молодежь и женщины. Молодежь считает, что сейчас современные направления танцев, таких как, например, брэйк-данс или стрит-данс, необходимы как воздух, так как это возможность выразить себя, завоевать уважение и любовь сверстников. Женщины предпочитают восточные танцы, в надежде покорить своих любимых. 19% учатся танцевать профессионально, и только 7% ради участия в танцевальных конкурсах.

Пять причин

Причина первая - физическое здоровье. С точки зрения медицины нагрузки во время занятий танцами дают оптимальную тренировку сердцу, сосудам, мышцам и суставам. Низкое количество полученных травм во время исполнения танцев позволяет допускать к занятиям как 4-летних детей, так и людей пожилого возраста. К тому же психиатры заметили, танцующие люди редко страдают депрессией.

Вторая причина - правильная осанка и, как следствие, красивая походка. Сегодня более половины людей имеют проблемы с позвоночником. Сколиоз, хондроз, защемления, - всего этого можно избежать, имея правильную осанку. И именно танцы помогают выработать ее в любом возрасте, что и способствует оздоровлению позвоночника. Говорят, что даже взрослые люди, начав заниматься танцами, могут вырасти на 2-3 см (!). Но физиологи утверждают, что на самом деле просто выпрямляется позвоночник.

Третья причина - психологическое раскрепощение и новые друзья. Психологи утверждают, что именно танцы делают человека более смелым и открытым, избавляют от комплексов. Это непременно меняет человека не только снаружи, но и внутри. Появляются новые знакомые, круг друзей значительно расширяется. А иногда в парных танцах возникает настоящие любовь и брак.

Причина четвертая - расширение кругозора и культуры общения. Я глубоко убеждена, что занятия такими направлениями, как бальные танцы, заметно повышают культурный уровень. Выбирая направление танца, мы знакомимся с его историей, культурой, происхождением, наконец, с мастерами и следим за всеми инновациями в мировой танцевальной практике. Своего рода - дополнительное образование.

И, наконец, пятая причина. Танец - это замечательный досуг! Кстати, средний возраст занимающихся танцами во Владивостоке - от 22 до 45 лет. Но есть и старше. Так что, не знаю как там любви, а танцам - все возрасты покорны.

Выход в свет

Танцы - не самое дешевое удовольствие. Средние расценки во Владивостоке на посещение стандартной группы (от 15 до 25 участников) в течение месяца - от 1300 до 4000 руб. с человека. Конечно, аэробика или тренажеры намного дешевле, абонемент на месяц в среднем стоит от 400 - 2500 руб. Поэтому танцами занимаются не бедные люди. Кроме того, платят не только за занятие, но и за костюмы. Особенно это касается таких стилей, как восточные и бальные танцы. Здесь или шьют костюмы на заказ, или привозят модели из-за рубежа (Индия, Египет, Тунис, Сирия, Турция). В этом случае Китай нам помочь не может, разве что поясом из бисера для танца живота.

Выбирай или уходи

Что выбрать? Какое направление и стиль? Здесь "танцевальный рынок" предлагает нам огромный ассортимент.

Светлана МАКИЕВСКАЯ, тренер Irish Danc:

- Мы предлагаем ирландские танцы. Занятия проходят в краевом Доме физкультуры. У нас две возрастные группы: первая группа - 12-17 лет, вторая - от 20 и дальше. Стоимость обучения 1000 руб. в месяц. Ирландский танец предусматривает прыжковую часть и степ. Очень красиво!

Елена СОЛОВЬЕВА, худ. руководитель школы спортивных бальных танцев "Торнадо - Денс":

- Спортивные бальные танцы - это, прежде всего, европейские танцы (вальс, танго, пасадобль), джазовые танцы (рок-н-ролл, джайв) и, конечно, латиноамериканские (чача, самба, румба). Интерес к бальным танцам был, есть и будет. Это своего рода классика! К нам приходят желающие танцевать от 5 до 60 лет. Стоимость занятий очень приемлемая: 1000-1500 руб.

Маргарита, руководитель "Тодеса", школы-студии Аллы Духовой:

- Мы предлагаем в основном современные молодежные стили (brakedance, freestyle, streetdance, hip-hop). Хотя интерес к этим направления есть не только у юных. К нам приходят обучаться даже в 40 лет. Кто-то танцует для себя, кто-то у нас учился, теперь работают танцорами в Москве. Стоимость обучения в нашей школе - 3900 руб., есть гибкая система скидок.

Варвара, администратор клуба "Мастер-Джим",:

- У нас очень много танцевальных направлений: латиноамериканские танцы, хип-хоп, танец живота, фламенко. В среднем абонемент на месяц стоит 5100 руб., при этом посещать вы можете любой класс танцев.

Викторий ТИХОНОВА и Роман ПОЛТАРАК, руководители владивостокского клуба сальсы:

- В нашем клубе проходят занятия по обучению кубинскому стилю сальсы, который доступен людям всех возрастов и любой физической подготовки! Сальса - это национальный кубинский танец. В переводе с испанского salsa означает "соус", рецепт которого очень сложен и насчитывает большое количество ингредиентов. Абонемент обойдется в 1500 руб.