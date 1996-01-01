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Открыта первая крытая яхт-стоянка
Владельцам яхт теперь не надо ломать голову над зимним паркингом, за них подумало ОАО "Славянский СРЗ", предложившое новый вид услуг: хранение, обслуживание и охрану яхт и катеров.
В отличие от автотранспорта зимой яхтам и катерам с пластиковыми корпусами необходим теплый бокс. Или плюсовые температуры. До некоторых пор такие условия могли предоставить незамерзающие порты Японии и Южной Кореи. Теперь настал черед Приморского края открыть свой яхт-паркинг. ОАО "Славянский СРЗ" почти год прорабатывал возможность организации зимнего хранения яхт, катеров и моторных лодок на крытых охраняемых отапливаемых складских площадях. Все возможности для организации хранения имеются: наличие складских площадей, грузоподъемной техники, обученного персонала по проведению грузовых и технологических операций.
Кроме охраны и хранения владельцам яхт могут предложить различный ремонт, начиная с обмыва и заканчивая ремонтом ДВС. 9 ноября был выполнен первый заказ. В заводском боксе после подъема и гидрообмыва на зимнее хранение была поставлена 20-тонная яхта.
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