Открыта первая крытая яхт-стоянка

Владельцам яхт теперь не надо ломать голову над зимним паркингом, за них подумало ОАО "Славянский СРЗ", предложившое новый вид услуг: хранение, обслуживание и охрану яхт и катеров.

В отличие от автотранспорта зимой яхтам и катерам с пластиковыми корпусами необходим теплый бокс. Или плюсовые температуры. До некоторых пор такие условия могли предоставить незамерзающие порты Японии и Южной Кореи. Теперь настал черед Приморского края открыть свой яхт-паркинг. ОАО "Славянский СРЗ" почти год прорабатывал возможность организации зимнего хранения яхт, катеров и моторных лодок на крытых охраняемых отапливаемых складских площадях. Все возможности для организации хранения имеются: наличие складских площадей, грузоподъемной техники, обученного персонала по проведению грузовых и технологических операций.

Кроме охраны и хранения владельцам яхт могут предложить различный ремонт, начиная с обмыва и заканчивая ремонтом ДВС. 9 ноября был выполнен первый заказ. В заводском боксе после подъема и гидрообмыва на зимнее хранение была поставлена 20-тонная яхта.