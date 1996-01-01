Около 200 тыс. сделок с недвижимостью совершено в Приморье с начала года

За десять месяцев 2007 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю зарегистрировано порядка 200 тыс. прав в отношении объектов недвижимого имущества.

Как сообщила пресс-служба управления, 73,2% приходится на объекты, относящиеся к жилому фонду, 11,4% - на нежилые объекты недвижимости, 15,3% - на земельные участки.