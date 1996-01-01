Квартира пригороде Москвы со стоимостью "квадрата" $7000

Квартира в спальном районе Москвы - Измайлово - площадью 12,9 кв. м, выставленная на продажу одним из столичных бюро недвижимости по цене $93 тыс. ($7 тыс. за "квадрат"), уже привлекла внимание нескольких потенциальных покупателей.

Такая цена "квадрата" сравнима со стоимостью московского жилья бизнес-класса, однако в агентство обратилось несколько сотен человек, по данным "ЛЕНТЫ.Ru", желающих купить квартиру, в которой с трудом помещается двуспальная кровать. Квартира расположена в обычном пятиэтажном доме на пятом этаже. Кстати, в испанском городе Торревьеха, например, можно купить однокомнатные апартаменты площадью 47 м2 за 92 тыс. евро, а в Ницце - "однушку" площадью 20 м2 за 89 тыс. евро.