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Одной из главных проблем при покупке жилья россияне считают безопасность
Приобретение строящегося жилья всегда сопряжено с определенными рисками. Полностью исключить их невозможно, но можно - минимизировать, и большинство потенциальных покупателей на этом экономить не собираются.
Как показал опрос, проведенный организаторами прошедшей в Санкт-Петербурге выставки "Жилищный проект", большинство (61%) потенциальных покупателей жилья намерены воспользоваться услугами юриста при покупке квартиры в строящемся доме. Примерно 23% пока не определились, стоит ли подстраховываться таким образом. Остальные клиенты первички считают возможным сэкономить на юридических услугах, сообщает "Рокфеллер.Ru".
Также в ходе анкетирования петербуржцам был задан вопрос: "Готовы ли вы отказаться от покупки квартиры на первичном рынке, если вам покажется, что риски слишком велики?" Как выяснилось, в большинстве своем люди однозначно готовы отказаться от такой сделки (55,7% опрошенных). Другие граждане при наличии повышенных рисков лишний раз посоветуются с юристом (32,2%) или вложат деньги в строительство на свой страх и риск (почти 7%).
Проблема выбора строительной, риелторской или иной компании, работающей на рынке недвижимости, также волнует многих. В ходе анкетирования посетителей "Жилищного проекта" выяснилось, что большинство респондентов предпочитают выбирать фирму по рекомендации друзей и знакомых. Именно так предпочитают действовать 52,5% опрошенных. Треть респондентов ориентируются на степень известности бренда фирмы. Рекламе в печатных СМИ, на радио и ТВ доверяют 25% опрошенных. Еще 27,8% респондентов при выборе риелтора или застройщика изучают Интернет.
Анкетируемым также был задан вопрос: "Какие характеристики вы считаете наиболее важными при работе со строительной/риелторской компанией?". Оказалось, что большинство горожан (64,5%) интересует наличие у компании сертификата на оказание данного вида услуг. Немаловажный критерий выбора - ценовая политика компании. Она оказалась важна для 56,3% опрошенных. Членство компании в профобъединениях влияет на выбор 18,3% респондентов. Меньше всего людей волнует удобство расположения офиса и качество приема (обслуживания) - 3,8% и 16,4%, соответственно.
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