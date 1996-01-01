Вице-премьер предложил "навесить" проценты по ипотеке на бизнес

По мнению первого вице-премьера Сергея ИВАНОВА, работодатели могли бы компенсировать молодым специалистам процентные ставки по ипотеке, сообщают информагентства.

"Я считаю, что предприятия, заинтересованные в специалистах, могли бы брать часть расходов по ипотеке на себя, субсидируя ставку", - сказал Иванов, общаясь в пятницу со студентами Московского института стали и сплавов. По его мнению, такая субсидия могла бы выплачиваться молодым специалистам до тех пор, пока они работают в той или иной компании.

"Давать всем бесплатно жилье мы не можем. Даже в Советском Союзе такого не было. Провозглашали, но не давали", - отметил Иванов. "Я другого пути просто, как ипотека, не вижу", - заявил Иванов.