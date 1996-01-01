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Россияне готовы приобретать квадратный метр жилья в среднем за 31,6 тыс. руб.
В приоритетном национальном проекте "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" готовы участвовать 41% семей страны от имеющих потребность в улучшении жилищных условий.
Об этом сообщил накануне в ходе интернет-конференции председатель комиссии по развитию рынка доступного жилья при совете по реализации приоритетных национальных проектов Александр БРАВЕРМАН.
Он напомнил, что пилотные проекты, которые разрабатываются для того, чтобы механизм улучшения жилищных условий можно было тиражировать на всю страну, реализуются сейчас в 11 регионах РФ - Вологде, Череповце, Иваново, Казани, Кемерово, Новокузнецке, Омске, Перми, Тюмени, Южно-Сахалинске и Ярославле. Согласно исследованиям комиссии, "в текущих условиях в нацпроекте готовы участвовать в среднем 41% семей от имеющих потребность в улучшении своих жилищных условий". "В течение пяти лет они считают возможным реализовать свою потребность путем приобретения жилья на первичном или вторичном рынке с учетом продажи имеющегося жилья, получения ипотечного кредита, привлечения иных источников оплаты", - добавил А. Браверман.
"Что касается тех, кто не имеет возможности самостоятельно или с помощью кредитов, в том числе ипотечных, приобрести жилье, существует социальное жилье,- сказал он, - и администрация субъектов РФ, муниципальных образований это жилье строит". По словам А. Бравермана, "в результате исследований в 11 регионах России, где реализуется проект, граждане готовы сегодня приобретать квадратный метр жилья за 31,6 тыс. руб.", передает ИТАР-ТАСС. "Для того 41%, который готов принимать участие в программе "Доступное и комфортное жилье", эта цифра приемлема", - убежден он.
По его мнению, "нет смысла административно регулировать цены на жилье". "Мы можем регулировать вопрос стоимости жилья одним-единственным способом - увеличивая предложение, - заметил он. - Предложение это складывается из площадок, из обеспечения инфраструктурой, из демонополизации рынка строительных материалов, и тоже единственным способом - строительством большего количества заводов. Поэтому говорить сейчас о стоимости жилья, регулируемой административно, на мой взгляд, смысла никакого нет, а определяется это все исключительно одним показателем - это платежеспособный спрос на жилье".
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