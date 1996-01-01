Дороги города станут надежнее и крепче

Владивостокский бутощебеночный завод (ВБЩЗ), находящийся под управление ООО "Востокцемент", давно уже известен жителям города и края как стабильный лидер по производству щебня и бетона. Именно здесь, на территории одного из крупнейших предприятий Приморья, выпускается большая часть щебня для нужд города и края.

Вот уже 47 лет ВБЩЗ обеспечивает этим самым необходимым строительным материалом для возведения дорог, зданий и сооружений не только Приморский край, но и часть Дальнего Востока.

В прошлом году на Владивостокском бутощебеночном заводе был введен в эксплуатацию первый бетонно-растворный узел (а сегодня их уже два!), и вскоре Приморье познакомилось с новой продукцией - бетоном, выпускаемым под торговой маркой "Трилитон". Недавно в составе ВБЩЗ появилось еще одно новое перспективное направление - производство собственного высококачественного асфальта. На сегодняшний день южнокорейское оборудование SPECO для производства асфальтобетонной смеси уже смонтировано и успешно опробовано специалистами ВБЩЗ.

Весной 2008 г. состоится официальное открытие асфальтобетонного завода (АБЗ), а это значит, что дорожные службы города смогут использовать в своей работе новое, качественное и надежное дорожное покрытие.

Обо всех преимуществах нового асфальтного завода - в интервью с начальником АБЗ Виктором ГОЛДИНЫМ.

- Виктор Петрович, почему официальное открытие завода состоится лишь в следующем году?

- Технологический процесс укладки рассчитан только на плюсовую температуру, и мы пока решили временно "законсервировать" завод. Поэтому мы откроемся в марте 2008 года, чтобы снова заработать в полную производственную мощность - 124 тонны асфальтовой смеси в час. За период временного перерыва мы подготовимся к новому дорожному сезону: оборудуем битумное хозяйство и установим собственный 100-тонный накопитель - подогреваемую емкость для хранения асфальта в течение трех суток.

- Сможет ли продукция нового АБЗ решить одну из самых наболевших проблем Владивостока - плачевного состояния наших дорог?

- У нас есть все основания полагать, что во Владивостоке впервые появился действительно надежный асфальт, соответствующий всем нормам государственного стандарта качества. Уже сейчас у нас работает собственная лаборатория для ежесуточных проб производимого асфальта. Я с уверенностью заявляю: полученная продукция отличается повышенной клейкостью и стойкостью. При пробных практических испытаниях подтвердилось: асфальт образует ровное и прочное надежное влагонепроницаемое покрытие.

- Сможет завод полностью удовлетворять потребность города в качественном асфальте?

-Все зависит от спроса потребителей, и думаю, что он будет велик. О конкретных цифрах пока говорить рано, но мы постараемся удовлетворить все заказы.

- Значит на дорогах Владивостока после тайфунов и снегопадов больше не будет асфальтовой "каши", ям и трещин?

- Осенью текущего года во Владивостоке сложилась критическая ситуация с получением качественного асфальта потребителем, и руководство ВБЩЗ приняло решение запустить завод в экспериментальном режиме. Завод оправдал возложенные на него надежды, успешно проработав октябрь и ноябрь и обеспечив асфальтом дороги районов Нейбута, Сафонова и Давыдова. Именно эти улицы традиционно отличались дефицитом хороших дорог, но мы решили проблему. Теперь жители этих районов Владивостока могут по достоинству оценить качество нашего асфальта и проверить его на практике в суровых зимних условиях. Мы, как производители, можем поручиться за высокое качество нашего асфальта и надеемся, что дорожные службы города к нему отнесутся должным образом.

- А если не отнесутся? Ведь не всегда же в нашем городе соблюдается правильная технология укладки асфальта, соответствующая всем строительным нормам и правилам?

- Такая вероятность тоже предусмотрена, - улыбается Виктор Петрович, - в 2007 г. во Владивостоке возник серьезный дефицит компаний, занимающихся укладкой асфальта, и мы решили создать собственные специализированные бригады асфальтоукладчиков. Поэтому в новом году мы планируем заниматься не только производством и доставкой, но и укладкой дорог!

- То есть, можно сказать, обращаясь к вам, покупатель получит все и сразу?

- Конечно. Мы изначально ориентируемся на интересы покупателя и предоставляем потребителю полный комплекс услуг - от изготовления продукции до ее доставки до места назначения. В 2008 году мы откроем собственный автопарк из пятнадцати специализированных машин, подготовленных для доставки асфальта на объект. Наше ноу-хау состоит в том, что даже кузова грузовиков будут оснащены специальным подогревающим устройством. Это позволит доставлять продукцию завода на любые расстояния при любой температуре воздуха без потери качества асфальта.

- Вы очень уверенно говорите о высоком качестве вашей продукции. Благодаря чему оно обеспечивается?

- Завод сделан так, что компьютерная программа, управляющая всеми этапами производства, ориентирована только на выпуск качественной продукции - это заложено в программе управления. Даже если оператор допустит какую-то неточность (что маловероятно) - машина в любой момент может остановить процесс и внести в него свои коррективы. Кроме того, технолог, дающий оператору "рецепт" асфальта, может проконтролировать каждый этап, взяв распечатку - "отчет" компьютера о ходе работы. Поэтому мы обречены на успех, - уверен начальник АБЗ.

- Вы уверены в конкурентоспособности вашей продукции? Ведь за качество потребителю всегда приходится больше платить?

- Вполне уверен. Наш асфальт - весьма выгодное приобретение для любого заказчика. И речь идет не о собственной цене продукта, а о его качестве. Ведь чем дольше прослужит дорога, тем больше выгоды это принесет всем. Кроме того, мы будем строить свое битумное хозяйство, чтобы не зависеть от поставщиков. Вот и получается, что все компоненты асфальта - минеральный порошок, щебень - производятся на предприятиях "Востокцемент", это значительно снижает себестоимость производимого асфальта, а значит, и его цену для потребителя. К тому же полностью автоматизированный процесс производства позволяет сократить штат обслуживающего персонала - примерно 6 человек за смену, что тоже сводит к минимуму затраты на производство. Плюс ко всему вышесказанному при достаточно небольших размерах завод может работать практически круглосуточно - по 20 часов в сутки, с промежутками на технический перерыв через каждые 10 часов. Сегодня мы начали выпускать два вида высококачественного асфальта - асфальт для тротуаров и покрытие для городских дорог.

- Трудно ли подобрать высококвалифицированных специалистов для обслуживания такого необычного завода?

- Всегда можно найти человека, который разбирается в нашей специфике, тем более если ему будут предложены комфортные условия труда и современная техника. В штате завода уже есть грамотный лаборант, опытный технолог и квалифицированные рабочие, отвечающие за качество асфальта. Мы заботимся о клиентах, поэтому открыли собственную диспетчерскую службу. Наши диспетчеры в любой момент могут сообщить, где находится машина с заказанной вами продукцией, когда начнется отгрузка асфальта на объект, а также ответить на другие интересующие вас вопросы. Консультирование и информирование производят только специально подготовленные сотрудники предприятия, которые могут подсказать не только стоимость продукции и сроки доставки, но и помочь вам оформить заказ, а также принять заявку на поставку асфальта по телефону.

- И все-таки чем новое детище ВБЩЗ принципиально отличается от других асфальтных заводов города и края?

- Наш завод - первый экологически чистый завод в Приморье. Он полностью соответствует международным нормам экологической безопасности и не производит никаких вредных выбросов в атмосферу. На всех этапах производства фракции асфальта проходят через многочисленные фильтры, собирающие пыль и вредные частицы. Это очень важно, так как наш завод находится в черте города. Не будет черного дыма и пыли, а значит, не пострадают жители близлежащих районов ул. Сабанеева и Снеговой.

- Каким образом достигается высокий уровень экологической безопасности?

- За счет очистительной системы штат-фильтров, пылесборников, которые отсасывают пыль, ведь пыль отрицательно влияет не только на экологию, но и на качество продукции. Присутствие посторонних частиц в щебне и песке отрицательно сказывается на качестве асфальта. Пыль не смешивается с битумом, пересыхает, и в конечном итоге дорожное покрытие лопается. Поэтому еще несколько лет назад щебень для производства асфальта... мыли. Корейцы придумали более остроумный способ очистки щебня - фильтр, действующий по принципу гигантского пылесоса. Он убирает посторонние частицы, а потом материал просушивается, смешивается с минеральными добавками, и на выходе мы получаем чистый, качественный асфальт.

- Теперь, я думаю, всем читателям стало ясно, почему при приобретении завода вы остановились именно на южнокорейской марки SPECO.

- Согласен, у нашего завода отличное сочетание небольших габаритов и высокой производительности. Но главное, это, конечно, экологическая чистота. Наш город давно нуждался в таком заводе, который подарил бы автолюбителям Владивостоку ровные дороги, а пешеходам - тишину и свежий воздух.

- Будет ли завод использовать какие-либо научные разработки в производстве асфальта?

- Естественно, мы будем воспринимать новые технологии, появляющиеся на рынке производства асфальта, осваивать их и выпускать для потребителей, если они будут соответствовать нормам ГОСТа. Вполне возможно, что в рамках нашей лаборатории у нас появятся собственные научные разработки, которые мы будем лицензировать.

- Каковы дальнейшие перспективы развития завода?

- В ближайшем будущем мы планируем существенно расширить ассортиментную линейку нашей продукции, включив в нее асфальт для дорог федерального значения, а также особенно актуальный в связи с грядущим форумом АТЭС асфальт для высокоскоростных магистралей. Кроме того, и во Владивостоке скоро появятся более долговечные и надежные дорожные покрытия. Это станет возможным благодаря новой продукции нашего завода - асфальту, в состав которого входят полимерные материалы.