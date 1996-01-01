Проекты высшего уровня

В конце ноября 1991 г. во Владивостоке родилась проектная фирма - ООО "Аргус - Арт". С тех пор по сегодняшний день ее специалистами было выполнено около 650 проектов по объектам самого разного назначения. Работает в ней около 60 специалистов. И с самого первого дня руководит коллективом директор Владимир ПРОКУРОВ.

- Чуть ли не каждый второй объект, строящийся во Владивостоке, о которых в последнее время появляются публикации в газетах, оказывается нашим, - говорит Владимир Васильевич. - Может быть, это удача, а может быть - просто качественно отрабатываем заказы. Взять, например, последний строительный спецвыпуск "ЗР". В нем можно было прочитать о нашем постоянном партнере - компании "Динас", практически все ее объекты проектировались у нас, об "Анютинских дачах" на турбазе "Тихий океан", строящихся "Эскадрой", о коттеджном поселке "Радово-2" ООО "Косандра". Какое-то время у нас активно шла работа с группой компаний "Капитал-строй" и с компанией "Аркада", но сейчас у них появились свои проектные фирмы.

По проектам "Аргус-Арт" были построены комплекс Центра занятости населения на ул. Пушкинской, здание Владивостокского аэропорта, малоэтажный жилой комплекс на Алексеевской (Почтовой) сопке, торговые центры "Родина" на ул. Семеновской и "Парус" в районе "Постышева", высотный дом на ул. 1-й Морской, жилой комплекс "Аркада" на ул. Ильичева, офисный центр на ул. Уборевича и др. объекты. Все - оригинальные, не похожие на другие.

Есть у компании опыт сотрудничества с зарубежными партнерами из США, Японии, Республики Корея и КНР. По заданию Петропавловск-Камчатского торгового порта выполняли проект фасадов и интерьеры гостиницы "Паратунка". Однако основной объем работ дает свой - приморский заказчик. Редко - это бюджетные организации, а больше - крупные инвестиционно-строительные компании, акционерные предприятия и частные лица, со многими из которых установились хорошие партнерские отношения. Это такие как ЗАО "Косандра", "Динас" и другие. Причем количество нереализованных по каким-либо причинам проектов минимально - за все минувшие годы едва ли наберется более двадцати процентов.

- Мы работаем системно, тематически, отзываясь на требования сегодняшнего дня,- говорит главный инженер проектов Сергей АВДЮШКИН. - Одно время очень популярной была тема малоэтажного строительства. И наши специалисты практически первыми начали проектировать коттеджи, которые украсили пригороды Владивостока. Многие дома первых людей города и края, построенные там, - это наши проекты. Сначала были отдельные объекты, потом - поселки. Работали и работаем по ним вместе с компанией Александра КОСЯЧЕНКО (ЗАО "Косандра").

Затем в городе внезапно стало модным мансардное строительство, и в "Аргус-Арт" сделали ряд проектов, которые были воплощены строителями на ул. Уборевича и Овчинникова. Проектировали мансардный этаж для учебного корпуса ДВГУ.

Опять же одной из первых в крае фирма начала осваивать монолитное строительство - с безбалочными перекрытиями, с использованием современных опалубок, устройством вентилируемых навесных фасадов и пр. В лицензию, которая и так была одной из самых богатых на перечень работ по объектам самого разного назначения среди проектных фирм города, добавилось проектирование зданий выше 75 метров, или более 25 этажей. Кстати, имеется разрешение и на проектирование объектов в сейсмике.

Первый высотный дом, выполненный в этом ключе, уже появился на ул. 1-й Морской. И был построен в очень короткие сроки. Сегодня компанией "Динас" ведется строительство следующих таких объектов - на ул. Тигровой, Володарского, Океанском проспекте. Недавно на сопке Орлиное Гнездо группой компаний "Эскадра" начат жилой комплекс "Каскад", который уже по достоинству оценили покупатели.

Что же касается сроков, то эскизное проектирование крупных объектов (жилых комплексов свыше 15 тыс. кв. м, офисов и пр. ответственных объектов) занимает от полумесяца до полутора, еще 5-6 месяцев выполняется стадия "проект". И сразу же после прохождения госэкспертизы заказчик может приступать к строительству - рабочий проект на фундаменты готов заранее.

А далее используется мировой опыт работы "с листа", что значительно экономит время для застройщика: чтобы приступить к объекту, ему не надо ждать, когда рабочий проект будет сделан полностью. Например, строители высотного дома на ул. Володарского уже завершили работы по цокольной части, а проектировщики в это же время готовят рабочую документацию по верхним этажам. Кстати, госэкспертизу по этому проекту удалось пройти всего за месяц в Москве - это тоже показатель высокого уровня работы архитекторов фирмы.

Параллельно рабочему проектированию идет творческая работа по предложениям изменений, которые в ходе строительства поступают от строителей и дольщиков. Внутри помещений ставка, конечно, делается на модную сегодня свободную планировку.

Практика показывает, что объект довольно долгое время остается "живым", и его необходимо корректировать и по архитектурной части, и по внутренним сетям. В этом смысле, работая единой группой, в которой есть специалисты различной специализации, практически все можно решать очень оперативно. Серьезную ситуацию удается "разрулить" буквально за полчаса. Это благодаря тому, что основные разделы проекта делаются в одном месте - общестроительные, по отоплению, вентиляции, водоснабжению, канализации, электрике, "слаботочке", и все завершается разделами гражданской обороны, охраны труда и пр. Это и определяет серьезные возможности фирмы вести объект в качестве генпроектировщика, ставить свой штамп под каждым из этих разделов. Собственно и самому заказчику удобнее общаться с одним комплексным проектировщиком, чем с несколькими фирмами, которые делают только архитектуру конструктив или какие-то несколько узких разделов.

К любой теме в ООО "Аргус-Арт" - максимально серьезное отношение. Так, в середине 90-х фирма стала генпроектировщиком по асфальтобетонным заводам, которые по инициативе Комитета дорожного хозяйства администрации края строились при ДРСП, занимающихся строительством, ремонтом и обслуживанием краевых дорог. Затем - генпроектировщиком по АЗС и пр. объектам у основных работающих в крае отечественных нефтяных компаний - НК "Роснефть" и НК "Альянс", участвовала в краевой программе строительства и реконструкции сельских школ и пр.

В связке с ООО "Аргус-Арт" в последние годы начала работать ее дочерняя фирма - "Арт-Проект", имеющая лицензию на отдельные виды работ. Как и основная, она занимается непосредственно архитектурой.

Набрало силу и новое для "Аргус-Арта" направление.

- В нашей группе дизайна - шесть человек. Она одна из самых сильных в городе, - говорит ее руководитель Алексей ЛАПТЕВ. - Известны такие наши проекты, как "Гранд-кафе" на Морском вокзале, "Эстетик-холл" в доме на ул. Тигровой и другие. Много сейчас делаем проектов по торговым центрам, офисам. Крупный заказчик наших "интерьеров" - "Динас". А дизайн-проектам коттеджей и квартир - уже и счет потеряли.

Рост фирмы определяют благоприятные условия, которые сегодня складываются на строительном рынке края. Но серьезно расширяться она начала более трех лет тому назад, когда к тем, кто работает практически с ее основания, добавились молодые специалисты.

Сейчас готовится прием следующей "генерации" специалистов - заканчивается ремонт в недавно приобретенных помещениях в офисном здании на ул. Комсомольской, определяется, чем их "нагрузить". Накопленный архитекторами фирмы опыт позволяет новичкам быстро войти в курс дел и занять свое место в общей работе. Ну а привлечение специалистов со стороны, которое всегда было минимальным - под непредвиденные объемы, станет еще меньше.

Интересно, что даже новичок в фирме может победить в борьбе за оригинальную идею по тому или иному заказу и стать во главе проекта. Заказ дается в проработку нескольким архитекторам, но лишь наиболее удачная проработка получает возможность вырасти в проект. Пожалуй, именно это и позволяет проявиться таланту, который в ином случае мог бы оказаться "затертым". При этом каждый специалист хорошо вооружен - комфортное рабочее место, компьютер и пр. оргтехника, все необходимые программы самой последней версии и особенно - доброжелательная творческая атмосфера.

Отсюда они и выходят - новые проекты, воплощая которые строители города сделают Владивосток действительно соразмерным статусу крупного тихоокеанского центра международного сотрудничества.

Адрес ООО "Аргус-Арт": 690106, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 5а, 4 эт., тел./факс: (4232) 44-63-02, тел.: 45-63-84.