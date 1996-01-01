"Догада" предлагает новинки

До международного форума глав стран АТЭС 2012 г. осталось всего 4,5 года. План строительства к этому событию очень обширный, и губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН в связи с этим отметил: "Еще одной из целей решения вопроса строительства для саммита является создание крупнейшего на Дальнем Востоке строительного холдинга из ряда крупных строительных предприятий... с самыми передовыми технологиями строительства".

Соответственно у строительного комплекса края сегодня появляется повышенная потребность в квалифицированных специалистах, и в том числе - в сметчиках и проектировщиках. Но и имеющихся надо вооружить современными инструментами! Прежде всего, это - специализированными программами для создания проектно-сметной документации, для разработки ПОС и ППР, информационно-справочных материалов, подготовки расчетов конструкций и пр. Сегодня без грамотного владения этими инструментами невозможно грамотно проектировать и строить новые здания и сооружения.

ООО "Догада" пятый год успешно занимается продвижением сметной программы "ГРАНД-Смета" среди предприятий и организаций. При этом акценты в этой работе делаются не просто на продажу коробочки с программой, а на полноценный сервис, включающий в себя оперативное консультирование и помощь в затруднительных ситуациях, связанных с использованием программы по телефону горячей линии, выезды специалиста к пользователю программы. Если сметчику требуются дополнительные документы по строительству (необходимые для работы ГОСТы, СНиПы и технологические карты), то мы предоставляем и их. Как в виде отдельных документов, так и в виде специальных справочных систем.

На сегодняшний день компания к прежним услугам добавляет следующие:

- консультирование пользователей сметной программы "ГРАНД-Смета" по вопросам составления смет;

- подготовка начинающих сметчиков по сложным вопросам составления смет на все виды работ совместно с "Приморским региональным отделением Межрегиональной общественной организации по содействию развитию строительной отрасли "Союз инженеров-сметчиков";

- консультирование при приобретении специализированных программ проектировщиков и других специалистов строительной отрасли;

- помощь в формировании библиотеки нормативных и нормативно-технических документов, такой как "Стройэксперт";

- содействие проектировщикам и инвесторам в приобретении электронной библиотеки выпусков серий типовой проектной документации (ТПД), экономящих деньги и время на разработку рабочей документации;

- предоставление нормативных документов общероссийского и местного законодательства из надежных ежедневно обновляемых систем;

- поиск нормативно-технических документов по любым видам строительства: от бетонирования стен до отделочных работ. При необходимости - с типовыми технологическими картами, актами выполненных работ и другой необходимой документацией.

ООО "Догада" предоставляет комплексное информационно-программное обслуживание всем участникам инвестиционно-строительной деятельности в целях поддержки создания на Дальнем Востоке крупного строительного холдинга и успешного выполнения Плана Владимира Путина.

ООО "ДОГАДА" находится по адресу: Владивосток, ул. Алеутская, 45а, оф. № 825, тел.: (4232) 433-303, 400-135.