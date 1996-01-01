www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

"Догада" предлагает новинки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

До международного форума глав стран АТЭС 2012 г. осталось всего 4,5 года. План строительства к этому событию очень обширный, и губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН в связи с этим отметил: "Еще одной из целей решения вопроса строительства для саммита является создание крупнейшего на Дальнем Востоке строительного холдинга из ряда крупных строительных предприятий... с самыми передовыми технологиями строительства".

Соответственно у строительного комплекса края сегодня появляется повышенная потребность в квалифицированных специалистах, и в том числе - в сметчиках и проектировщиках. Но и имеющихся надо вооружить современными инструментами! Прежде всего, это - специализированными программами для создания проектно-сметной документации, для разработки ПОС и ППР, информационно-справочных материалов, подготовки расчетов конструкций и пр. Сегодня без грамотного владения этими инструментами невозможно грамотно проектировать и строить новые здания и сооружения.

ООО "Догада" пятый год успешно занимается продвижением сметной программы "ГРАНД-Смета" среди предприятий и организаций. При этом акценты в этой работе делаются не просто на продажу коробочки с программой, а на полноценный сервис, включающий в себя оперативное консультирование и помощь в затруднительных ситуациях, связанных с использованием программы по телефону горячей линии, выезды специалиста к пользователю программы. Если сметчику требуются дополнительные документы по строительству (необходимые для работы ГОСТы, СНиПы и технологические карты), то мы предоставляем и их. Как в виде отдельных документов, так и в виде специальных справочных систем.

На сегодняшний день компания к прежним услугам добавляет следующие:

- консультирование пользователей сметной программы "ГРАНД-Смета" по вопросам составления смет;

- подготовка начинающих сметчиков по сложным вопросам составления смет на все виды работ совместно с "Приморским региональным отделением Межрегиональной общественной организации по содействию развитию строительной отрасли "Союз инженеров-сметчиков";

- консультирование при приобретении специализированных программ проектировщиков и других специалистов строительной отрасли;

- помощь в формировании библиотеки нормативных и нормативно-технических документов, такой как "Стройэксперт";

- содействие проектировщикам и инвесторам в приобретении электронной библиотеки выпусков серий типовой проектной документации (ТПД), экономящих деньги и время на разработку рабочей документации;

- предоставление нормативных документов общероссийского и местного законодательства из надежных ежедневно обновляемых систем;

- поиск нормативно-технических документов по любым видам строительства: от бетонирования стен до отделочных работ. При необходимости - с типовыми технологическими картами, актами выполненных работ и другой необходимой документацией.

ООО "Догада" предоставляет комплексное информационно-программное обслуживание всем участникам инвестиционно-строительной деятельности в целях поддержки создания на Дальнем Востоке крупного строительного холдинга и успешного выполнения Плана Владимира Путина.

ООО "ДОГАДА" находится по адресу: Владивосток, ул. Алеутская, 45а, оф. № 825, тел.: (4232) 433-303, 400-135.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru