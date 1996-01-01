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Общественно-культурный центр на Уборевича
Группа компаний "Динас" завершает подготовку к открытию самого современного во Владивостоке 13-этажного общественно-культурного центра класса "А" по ул. Уборевича, 5а.
Комплекс был введен в эксплуатацию в мае этого года. Сейчас это одно из самых красивых, узнаваемых и престижных административных зданий в историческом и деловом центре Владивостока. Комплекс виден из любой точки центральной части краевой столицы. Из его окон открывается прекрасная панорама на центральную площадь города и бухту Золотой рог.
В многоэтажном офисном центре можно еще арендовать торговые и офисные площади. Арендаторов здесь привлекает сразу несколько преимуществ. Прежде всего, уникальное расположение - на перекрестке улиц Уборевича и Фокина. Комплекс находится в самом центре Владивостока, в 50 метрах выше Владивостокского ГУМа. Специальные парковочные места предназначены только для владельцев помещений офисного центра, благоустроенная территория контролируется и охраняется.
В общественно-культурном центре свободная планировка помещений, современные бесшумные лифты LG класса люкс, места общего пользования отделаны натуральным гранитом, вентилируемый фасад, панорамное остекление.
В комплексе уже приступают к работе финансовые организации, транспортные и торговые компании, открываются модные бутики.
Общая площадь офисного центра почти 8 тыс. кв. метров. Площадь этажа 439,9 кв. м. Высота потолков (от перекрытия до перекрытия) - 4,2 м - первый этаж; 3,6 м - нижний этаж; 3,3 м - остальные этажи. Офисные и торговые помещения сдаются с отделкой и всеми современными коммуникациями. Договора заключаются на долговременной основе.
Общественно-культурный центр на Уборевича ждет вас!
Тел. (4232) 915-500.
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