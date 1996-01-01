Мегаферма по Хабаровски

Правительство Хабаровского края стало участником долевого строительства животноводческого комплекса на 3 100 голов крупного рогатого скота, возводимого в рамках нацпроекта "Эффективное сельское хозяйство", сообщили ИА "Регнум" в правительстве края.

Строительством животноводческого комплекса занимается фирма "Агро-Бизнес" в селе Красицкое Вяземского района края. Поскольку реализация этого проекта требует немалых денег, правительство края стало долевым участником строительства, вложив в него 40 млн руб.