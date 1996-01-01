"Не стоит усложнять жизнь!"

Об одном из слухов, опубликованных в "ЗР-Диалог", дает свое компетентное заключение президент ЗАО "Дальневосточная строительная корпорация" Виктор КРИВУЛИН:

- На днях я натолкнулся на статью в "ЗР" "Судью на мыло?", где упоминается моя фамилия. Во-первых, хотел бы высказать свое удивление: "Откуда такие слухи?"

На сегодняшний день действительно нашелся очередной жилец в районе строящегося нами дома на ул. Овчинникова, который внезапно "прозрел", увидев, что под его окнами возводится дом, и подал заявление в суд. А судья в соответствии с действующим законодательством приняла обеспечительные меры в части запрета нам строить. Этот вопрос в ее компетенции, и она вправе выносить такой запрет от имени Российской Федерации и на свое усмотрение. А наше право обжаловать это решение судьи тоже никем не ущемлено.

Единственно, что меня беспокоит, это почему с такой же интенсивностью не рассматриваются жалобы жильцов будущего дома, которые уже купили в нем квартиры и ждут, когда же будущие соседи наконец-то поймут, что взамен старому надо строить новое. Может быть, некоторым личностям в силу их каких-то коммерческих или коррупционных интересов сегодня невероятно тяжело представить, что дом на ул. Овчинникова все-таки будет стоять. Но мы это уже не раз проходили, и нам это не страшно. Тем более что сегодня этот объект набирает обороты и входит в концепцию национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Строители ЗАО "ДВСК" не переживают о судьбе участка по ул. Овчинникова и считают, что район Моргородка сегодня самый перспективный в развитии этой территории Владивостока. Что же касается слухов, то мое пожелание "ЗР-Диалог": "Слух может вызвать нездоровый резонанс, и в результате у компании могут появиться какие-то дополнительные препоны, которых в другом случае могло бы и не быть. Жизнь и так нелегка, и не стоит ее усложнять еще больше...

С наилучшими пожеланиями, Виктор КРИВУЛИН.