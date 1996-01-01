"Квартира. Ру" построит жилой комплекс в районе Первой Речки

Холдинг "Квартира. Ру", среди проектов которого уже реализован жилой комплекс "Фрегат" на ул. Ватутина во Владивостоке, готовит очередные новострои.

Как пояснили ДДГ "ЗР" в компании, в настоящее время ведется расселение частного сектора на ул. Союзной-Томской в районе Первой Речки под строительство жилого комплекса из 4 домов. Три из них будут представлять 22-этажные монолитно-кирпичные башни, а четвертый - 8-этажный дом. На площадке частично выполнена планировка под будущее строительство. Строительство второго дома на ул. Ватутина будет начато после завершения процедуры оформления землеотвода и разрешения на строительство. Планировка этой площадки была выполнена еще при строительстве "Фрегата". В дальнейшем в планах "Квартиры. Ру" - развивать комплексное строительство "Московского" микрорайона на ул. Ватутина и Нейбута.