В Барабаше увеличено воспроизводство морских биоресурсов

Значительно выросло воспроизводство ценных пород лососевых на Барабашевском лососевом рыбоводном заводе. В 2007 г. заводом было выращено и выпущено в природную среду обитания свыше 8 млн особей молоди кеты. Весь процесс воспроизводства водных биоресурсов постоянно контролируется Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю.

Однако, несмотря на рост воспроизводства лососевых, завод испытывает серьёзные трудности. Необходимо провести реконструкцию системы водоснабжения, капитальный ремонт самотечного водовода, пункта сбора икры, строительство дополнительного источника водоснабжения, отстойника, а также ремонт цеховых помещений.

Выполнение всех этих мероприятий позволит увеличить производственную мощность завода, и в перспективе достичь проектной - 44 млн штук инкубируемой икры.