Местных производителей одежды подозревают в "желтизне"

Во Владивостоке циркулируют слухи о том, что приморские компании, которые занимаются серийным производством одежды, на самом деле отшивают свою продукцию в Китае, а потом прикрепляют к ней этикетки "Сделано в России".

Похоже, за годы реформ приморцы накрепко "прикипели" к китайскому товару и отказываются верить в то, что российские производители способны выпускать современную одежду хорошего качества и по приемлемым ценам. Опрошенные ДДГ "ЗР" руководители компаний "Николь", "Лора" и "Юта" опровергли эту информацию, пригласив посетить производственные цеха в Большом Камне ("Николь") и Владивостоке соответственно.

"Нам гораздо выгоднее производить продукцию в Приморье, - выразил общее мнение Алексей СИВОРАКША, возглавляющий компанию "Юта". - Здесь у нас производственные площади, современное оборудование, квалифицированные сотрудники - мы заинтересованы в том, чтобы по максимуму загрузить заказами собственное производство. Если бы одежда отшивалась в Китае, нам достаточно было бы содержать во Владивостоке офис для оформления заказов".

Все собеседники "ЗР" выразили недоумение по поводу того, откуда берутся такие слухи, предположив, что "желтую" схему работы могут использовать небольшие ателье. Кое-кто даже сталкивался с такой ситуацией на практике: ателье приняло коллективный заказ на пошив школьной формы, но основная часть работы выполнялась в Китае - видимо, для того, чтобы удешевить процесс, а работники ателье только подгоняли готовую одежду по фигуре.