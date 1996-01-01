"Цены на авиабилеты Владивосток - Москва - запредельные"

Развитие транспортной инфраструктуры позволит снизить завышенные тарифы на авиаперелеты, заявил первый вице-премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на селекторном совещании с руководителями регионов, сообщает РИА "Новости".

"Те цифры, которые называются - в частности, стоимость билетов от Владивостока до Москвы - они запредельны, выше, чем мировые. Это свидетельствует, что нет экономики. Там голый монополизм и злоупотребление своим положением со стороны авиакомпаний", - сказал Медведев.

По его словам, Россия "оказалась разорванной новой тарифной политикой". "Сейчас мы собираем ее заново", - отметил первый зампред правительства РФ.

Он пояснил, что авиакомпаниям в одиночку эту проблему не решить. "Это должно быть комплексное решение по развитию аэропортов, авиапредприятий, приобретению новых самолетов и, как следствие, развитие конкуренции...