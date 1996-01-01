В Приморье рынков меньше не станет

Администрация Приморского края не намерена сильно сокращать количество розничных рынков в Приморье. Об этом заявил председатель департамента лицензирования администрации Приморского края Леонид БЕЛЬТЮКОВ.

"Сокращение любого рынка позволяет другому рынку поднять цены. В то же время, там, где рынков не должно быть, их не будет. Если на месте рынка должен быть стадион, значит там будет стадион. Так что сознательного сокращения числа рынков администрацией не планируется", - заявил Леонид Бельтюков.

Но план размещения рынков на территории края постоянно корректируется. Это связано с тем, что муниципальные образования то вносят участки земли под рынок, то отказываются от них. Последние дополнения и изменения, подписанные губернатором, исключили из плана 16 мест, где главы муниципальных образований хотели бы видеть розничные рынки. Однако в то же план добавилось 10 новых предложений.