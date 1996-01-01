"Островной синдром" излечим

Жители Приморского края уже не первый год наблюдают, как политики и чиновники обсуждают тему транспортной доступности Дальнего Востока, предлагают начать субсидирование авиаперевозок и выдачу бесплатных билетов для льготников. Разумеется, это самое простое решение, лежащее на поверхности, но самое ли оно эффективное?

Практика показывает: в современных условиях главной проблемой, которая препятствует снижению цен на авиабилеты, является ограничение конкуренции на рынке авиаперевозок.

Вместо субсидий - рыночные методы

Заоблачные цены на авиаперелеты из Владивостока в центральную часть России давно стали притчей во языцех. Об этой проблеме вот уже несколько лет говорят чиновники на всех уровнях. Так, губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН неоднократно обращался к федеральным властям с просьбой оказать содействие в решении проблемы "островного синдрома", когда из-за удаленности от федерального центра и высокой стоимости билетов многие приморцы не могут себе позволить слетать в Москву и не имеют возможности увидеться с родственниками, живущими в центральной части России.

В очередной раз этот вопрос обсуждался 13 ноября на заседании президиума Госсовета в Красноярске. "Из Владивостока дешевле летать в Австралию, чем в Москву", - посетовал тогда первый вице-премьер Сергей ИВАНОВ, предложив субсидировать пассажирские авиаперевозки в европейскую часть России для жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири. "И наоборот - чтобы российские европейцы тоже могли позволить себе летать на Дальний Восток и в Восточную Сибирь", - добавил первый вице-премьер.

Призывы субсидировать авиаперевозки звучат уже не первый раз, однако нужно понимать, что это потребует огромных бюджетных ассигнований и решения множества бюрократических вопросов. И даже если подобные программы будут реализованы, они смогут охватить только небольшую часть населения региона.

А между тем опыт соседних регионов показывает, что решение этой проблемы может быть вполне рыночным. Реальный пример из недавней истории. В 2003 г. накануне сезона отпусков две авиакомпании, осуществлявшие перевозки между Москвой и Петропавловском-Камчатским, решили одновременно поднять цены на билеты примерно в полтора раза. Разумеется, это вызвало резко негативную реакцию населения. Решение областной администрации носило сугубо экономический характер - были проведены переговоры с авиакомпанией "Трансаэро" с просьбой начать полеты из Москвы на Камчатку. В результате на данном маршруте появился новый перевозчик, который смог предложить разумные цены. Рынок отреагировал мгновенно: цены на авиабилеты у других перевозчиков на этом маршруте вернулись на прежний уровень. Практика показывает, что приход новых игроков на рынок авиаперевозок влечет за собой снижение цен на авиабилеты. Сегодня средняя цена билетов по маршруту Владивосток-Москва почти на 10 тыс. руб. дороже, чем в других городах Дальнего Востока, хотя расстояние и время полета почти одно и то же.

Улучшить ситуацию на рынке перевозок между Владивостоком и Москвой также можно самым простым рыночным методом: расширить возможности для конкуренции между перевозчиками, привлечь новые авиакомпании, что неизбежно приведет к снижению цен на билеты. Пока же владивостокский аэропорт заявляет о невозможности принимать и обслуживать самолеты дополнительных перевозчиков. Единственная объяснимая причина состоит в том, что аэропорт Владивостока составляет единое целое с базирующейся там авиакомпанией "Владивосток Авиа", несмотря на утвержденную правительством политику обязательного разделения аэропортов и авиакомпаний. Поэтому неудивительно, что каждый новый перевозчик рассматривается в качестве конкурента, способного изменить сложившийся высокий уровень цен на билеты и соответственно снизить рентабельность "Владивосток Авиа" на конкретном направлении. Та же "Трансаэро" вот уже несколько лет не может начать полеты по маршруту Москва - Владивосток - Москва, несмотря на наличие лицензии на выполнение этих рейсов. Оказалось, что наличие лицензии еще не гарантирует результата: аэропорт Владивостока никак не может согласовать расписание рейсов авиакомпании (так называемые слоты), ссылаясь то на реконструкцию аэропортового комплекса и взлетно-посадочной полосы, то на ограниченную пропускную способность аэропорта. А в результате реально ограниченными оказываются конкуренция перевозчиков и права потребителей, которые в разгар сезона не могут купить билеты в столицу даже по таким заоблачным ценам.

Хочется верить, что рынок перевозок по направлению Москва - Владивосток ждут позитивные изменения - совсем недавно был подписан президентский указ об исключении "Владивосток Авиа" из списка стратегических предприятий, что станет первым шагом для разделения авиакомпании и аэропорта. Тогда простое правило "чем больше перевозчиков - тем лучше для потребителя" будет играть на руку и самому аэропорту, который по виду своей деятельности заинтересован в привлечении новых клиентов-авиакомпаний и пассажиров. А перевозчики в условиях растущей конкуренции будут вынуждены снижать цены и предлагать более гибкие тарифные планы для пассажиров.

Выход есть

Специалисты фиксируют, что только за последние полгода пассажиропоток на направлении Владивосток - Москва вырос на 40%, что неминуемо ведет к дефициту провозных емкостей и оторванности Приморья от центральной России. Развитие конкуренции между авиаперевозчиками должно привести к расширению транспортных потоков и снижению цен на билеты, хотя бы в самом доступном сегменте (эконом-классе). В свою очередь, это будет способствовать решению государственных задач по повышению транспортной доступности российского Дальнего Востока.

Особое значение данный процесс приобретает в контексте подготовки к саммиту АТЭС 2012 г. Министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН отметил, что в преддверии этого события нужно провести серьезную работу по оптимизации авиаперевозок. "Необходимо разделить "Владивосток Авиа" на две составляющие - авиакомпанию и аэропорт, - подчеркнул министр. - Аэропорт должен быть реконструирован, модернизирован, необходимо построить еще одну взлетно-посадочную полосу". Очевидно, что для решения поставленных задач увеличение пропускной способности аэропорта должно сопровождаться появлением новых игроков на рынке авиаперевозок.

Если крупные авиакомпании получат возможность осуществлять перелеты между российской столицей и "городом нашенским", это позволит не только обеспечить растущие потребности региона в авиаперевозках, но и предоставить пассажирам новое качество услуг и сервиса, удобные стыковки при полетах в страны Европы, СНГ и Северную Америку.

Цены на билеты эконом-класса в города Дальнего Востока (в Москву/из Москвы):

Южно-Сахалинск: около 14 000 руб. туда-обратно; 8 850 руб. в одну сторону ("Трансаэро", "Аэрофлот", "Домодедовские авиалинии").

Владивосток: стоимость билета туда-обратно в эконом-классе (беспосадочный перелет, обычный тариф) составляет порядка 24 500 руб.; стоимость билета бизнес-класса доходит до запредельных 132 тыс. руб.