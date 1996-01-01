Выбирая жилье, думайте о будущем

Внимание федеральных властей и самого президента к Дальнему Востоку внушает повод для оптимизма. Поэтому в преддверии глобальных перемен приморская столица продолжает активно застраиваться, наглядно демонстрируя широкие возможности местных строительных компаний.

Предложений на первичном рынке много. Одно из наиболее привлекательных - расположившийся в самом центре приморской столицы новострой на Комарова, 45. Оригинальный авторский архитектурный проект, передовые технологии строительства и уникальное месторасположение делают его легко узнаваемым. Это новое качество жизни, еще более высокий уровень комфорта и удовлетворение всех потребностей современного человека.

Этот практически завершенный объект ведет хорошо известный в Приморье застройщик - ОАО "Дальэнергоспецремонт" - совместно с компанией ООО "ДальРУС", выступающей в роли инвестора-заказчика. Сотрудничество этих компаний уже проверено и временем, и делами. Результаты - отличные новострои на Ульяновской, Давыдова, пр-те 100-летия, Тобольской…

Работая над последним проектом, компания стремилась создать образец современного, качественного жилья, отвечающего высоким эстетическим и функциональным требованиям взыскательных заказчиков.

Досье Дальневосточное специализированное предприятие "Дальэнергоспецремонт", созданное по приказу Министерства энергетики и электрификации СССР в 1973 году, осуществляет строительство, ремонт и запуск в эксплуатацию объектов энергоснабжения. Имеет богатый опыт в сфере устройства наружных инженерных сетей и коммуникаций, монтажа технологического оборудования и гидротехнических работ, а также в области жилого строительства, будь то организация управления строительством, выполнение функций заказчика-застройщика или генерального подрядчика. Компанией построено и сдано в эксплуатацию более 90 тысяч квадратных метров жилья.

Характеристики новостроя

Современный, комфортабельный жилой дом на Комарова, 45 возведен по принципу кирпично-монолитного домостроения с учетом всех необходимых экологических и санитарно-гигиенических норм. Технология строительства контролируется системами внутрипроизводственного и внешнего контроля, поэтому все использующиеся в строительстве материалы обладают высоким качеством и имеют необходимые сертификаты соответствия.

Общая жилая площадь дома - 13 967 кв.м - рассчитана на 120 квартир площадью до 130 кв.м. Толщина кирпичных стен обеспечивает будущим жильцам надежную теплозащиту. Кроме того, дом оборудован пассажирскими и грузопассажирскими лифтами OTIS класса "люкс", современной системой вентиляции и пожаротушения. В каждой квартире - цементная стяжка и оштукатуренные несущие стены, пластиковые окна и балконные двери, 3-метровые потолки и входная железная дверь.

Местоположение дома - повод для отдельного разговора. Здесь отчетливо ощущается пульс деловой жизни города: проживание в самом сердце города означает, что вы всегда будете находиться в центре жизни. Более того, дом спроектирован таким образом, что ни в ближайшее время, ни спустя 15-20 лет великолепный панорамный вид из его окон не будет закрыт новыми строительными объектами. К тому же концепция развития этого района города предусматривает исключительно приятное - элитное - соседство.

Философия комфорта

Новый жилой дом не только достойно украсит центральную часть Владивостока, но и станет ядром новой среды. Инфраструктура района стремительно меняется: появляются новые объекты социально-бытового обслуживания, а территория постепенно благоустраивается.

Новострой на Комарова, 45 очень удобно расположен. Центр города и близость основных транспортных развязок, торговых центров, медучреждений, школ, вузов, аптек, салонов красоты, кафе и ресторанов, обеспечивают все необходимое для комфортной жизни будущих новоселов. Кроме того, в инфраструктуру дома войдет целый ряд необходимых объектов социально-бытового обслуживания, включая круглосуточную охрану, а также собственную службу эксплуатации и сервиса.

Три первых этажа с отдельными входами займут офисы солидных компаний и медицинский центр. Придомовая территория по окончании строительства будет полностью благоустроена. А все вопросы по эксплуатации и обслуживанию жилья будет решать кондоминиум, созданный непосредственно владельцами квартир.

Свободные квартиры еще есть, но тем, кто желает жить в комфортабельных условиях в самом центре приморской столицы, стоит поторопиться. Предстоящие приятные перемены, ожидающие Приморье, вызывают повышенный интерес со стороны потенциальных покупателей комфортного и престижного жилья.

Подробную информацию об участии в долевом строительстве можно получить в отделе продаж по адресу:

Владивосток, ул. Бородинская, 4 а, тел. (4232) 32-62-87, 32-88-00.

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