Аренда жилья во Владивостоке становится все более популярной

Сегодня у граждан, не имеющих своего жилья, есть два выхода: либо брать ипотечный кредит и покупать квартиру, либо снимать жилье. И большинство предпочитает все-таки второй вариант. Почему? В этом попытался разобраться корреспондент ДДГ "ЗР".

Рассмотрим следующую ситуацию: семье из четырех человек (два взрослых и двое детей) для постоянного проживания требуется трехкомнатная квартира площадью 66 кв. метра. В конкретном районе г. Владивостока - на 3-й Рабочей в панельном доме 83-й серии. Стоимость такой квартиры во вторичном фонде - примерно 4 млн. руб., или по 60,6 тыс. руб. за 1 кв. м, а в новострое - 2 640 000 руб., или 40 тыс. руб. за 1 кв. метр. Естественно, в новострое квартира предлагается без отделки и без какого-либо оборудования, что для новосела может обойтись в те же 1,5 млн руб. и дополнительное время, которое необходимо для ремонта квартиры. То есть базовая цена и в том и другом случае, вероятно, составляет те же пресловутые 4 млн.

Допустим, что семья начинает решать проблему, имея на руках наличные в размере "материанского капитала", то есть 250 тыс. руб. и формально не имея никакой иной недвижимости. Самый недорогой и в какой-то степени идеальный вариант - получить данную квартиру на условиях социального найма от муниципалитета. Но это фантастика. Жилье нужно сейчас, а в хвосте городской очереди Владивостока стоят люди с 20-30-летним стажем решения проблемы "за счет государства". Остались самые упорные и "прожженные", которые ни за что не уступят свое место другому. Соответственно люди поумнее давно поняли, что вставать в конец очереди и ждать бесплатной "манны" - бесполезно.

Более реалистичный вариант - купить. Однако накоплений в размере 250 тыс. руб. достаточно, пожалуй, только на переезд и какое-то скромное обустройство на новом месте. Не более. Надеяться, что кто-то подарит семье "за красивые глаза" необходимые ей 4 млн руб. - полный бред. Сегодня предложен выход в виде ипотечного кредитования. Допустим, что повезло оформить ипотечный кредит под 12% годовых. Тогда в зависимости от срока 5-30 лет семье надо ежемесячно возвращать сумму кредита с процентами от 37 560 до 68 090 руб. При этом минимальный доход семьи на сегодняшний день должен составлять от 75 300 до 136 200 руб. Сумма переплаты за все время возвращения кредита может "иметь место" от 1 573 300 до 10 754 000 руб. Плюс 40 тыс. руб. - страхование. То есть в любом случае от 40 тыс. руб. в месяц - вынь и положь, чтобы через 5-30 лет семья могла стать полноценным собственником трехкомнатной квартиры в районе 3-й Рабочей. Переплата за это же время будет от 46% до 384%.

Замечу, что площадь квартиры за это же время не увеличится ни на дюйм. И еще - для размышления - такой площади квартира сегодня по "евростандартам" достаточна для одного, а не для четырех человек. При этом статистика показывает, что семья из двух человек в среднем имеет совокупный доход в размере 25 280 руб. Получается, что им надо сейчас зарабатывать хотя бы в три раза больше, чтобы достичь того минимального дохода, который позволит им получить в либеральном банке ипотечный кредит под квартиру в 66 кв. метров без первоначального взноса.

Есть вариант более реальный - это аренда. Она для такой трехкомнатной квартиры в районе 3-й Рабочей, без мебели, но в жилом состоянии и с телефоном может стоить сейчас 14-16 тыс. руб. в месяц (без электроэнергии и услуг связи) и порядка 20 тыс. - с какой-то далеко не "суперовой" обстановкой. Рынок позволяет выбирать и более дорогие квартиры с евроремонтом. Впрочем, как можно заметить, даже скромный вариант для средней приморской семьи явно дороговат. Надо либо снимать жилье поскромнее, либо иметь какую-то подработку. В принципе, арендовать можно и одну комнату в квартире с хозяевами за 3-4 тыс. руб., но это довольно дискомфортно, хотя многим - по карману. Что интересно, при резком росте цен на покупаемое жилье аренда квартиры становится более выгодной , чем ее покупка в ипотеку. Принципиально бесквартирной владивостокской семье сегодня выгоднее на срок 3-7 лет арендовать жилье в предвкушении более значительных заработков и снижения ставок по ипотечным кредитам.

Если и потом своя квартира или дом останутся только в мечтах, то тоже не стоит "рвать рубашку на теле". Наш любимый нацпроект преследует цель, чтобы каждая семья имела доступное и комфортное жилье. Это в какой-то степени даже прогрессивнее лозунга советский времен - "каждой семье - квартиру или свой дом". Прогрессивнее именно в том плане, что теперь не надо иметь это жилье в собственности, когда есть возможность пользоваться недвижимостью других частных лиц или компаний. И государство теперь тоже морально ничем не обязано тем, кто жилье в принципе не имеет.

В этом плане интересен опыт Германии, где и сегодня 60% всего населения является арендаторами жилья. Для России в условиях, когда ее экономике важно, чтобы десятки миллионов людей мигрировали в поисках лучшей занятости и жизни, привязка людей к конкретному городу и дому становится тормозом в ее развитии. Нам жизненно необходимо "двигаться" - с запада на восток, с юга - на север и т.д. Совсем недавно в стране была сформулирована идея строительства там, где это действительно сегодня надо, доходных домов. Арендные ставки в них могут быть несколько ниже, чем в рыночном сегменте жилья, но выше, чем в сдаваемом государством по договорам соцнайма. Предполагается, что к 2015 г. около 15% россиян смогут удовлетворить свои потребности в жилье исключительно благодаря аренде. Однако арендуют квартиры не только те, у кого их в принципе нет. Имея "неудобный набор" гостинок или иного малогабаритного жилья, можно сдавать его в аренду, а полученным доходом покрывать расходы на аренду более просторной и удобной для сегодняшнего состава семьи квартиры.

Известно, что средняя американская семья меняет место жительства раз в 5-6 лет. Можно представить, какие расходы подобная эпопея несет в России. Разовая "рокировка" для квартиры в 4 млн руб. на 3-й Рабочей может заключаться в том, что для ее покупки надо продать "ненужного жилья" на сумму примерно 4,5 млн. Около полумиллиона уйдет на услуги посредников и переезды. Надо полагать, что потенциальных арендаторов, благодаря резкому росту цен на жилье и концентрации его в собственности у наиболее состоятельных граждан и компаний, становится все больше. При этом рынок аренды оказывается более "эластичен", чем непосредственно рынок жилья.

Так, специалисты отмечают, что в прошлом году, когда цены продаж квартир в Москве буквально удвоились, ставки аренды выросли всего лишь на 15% - чуть выше официального уровня инфляции.

Это объяснялось тем, что арендаторы - это наиболее бедное городское население, и попытки получить с него денег побольше приводили к тому, что люди сокращали "потребление", уходя из более просторных квартир в комнаты и "углы". Это сдерживало арендодателей от повышения цен, чтобы вообще не потерять доход.

По мнению генерального директора группы агентств "Ассоциация "Виктория" Вадима МОСКВИНА, сегодня в аренду во Владивостоке нередко сдаются т.н. "инвестиционные квартиры", купленные, как на вторичном рынке, так и в новостроях. Их владельцев устраивает, что их собственность, в принципе, постоянно дорожает и этим сберегает вложенные в недвижимость средства от инфляции.