Средний квадратный метр в Хабаровске в ноябре будет стоить за 50 тыс. руб.

Общая тенденция к росту цен на рынке жилья в Хабаровске сохранилась и в октябре. При этом эксперты ДДГ "ЗР" проанализировали, как на стоимость хабаровской квартиры влияет размер кухни. Картина получилась увлекательная.

Средний квадратный метр в столице ДВФО вырос за месяц на 3,38% и превысил психологически значимый порог в $2000 (49 486 руб.). Наиболее активно росла цена в центре города и в районе престижности ближе к центру (4,22% и 3,42% соответственно). Большой спрос, наблюдаемый, как обычно, осенью, на квартиры малой площади и "малосемейки", поднял стоимость у этой категории жилья. Сегодня самый дорогой - и рекордный по цене - средний квадратный метр именно у малосемейных квартир. Он превосходит этот показатель даже у квартир новой планировки во всех районах престижности.

Из таблицы также виден и ряд других тенденций. В частности, на окраине, в отличие от других районов престижности, стоимость среднего квадратного метра повышается от квартир новой планировки к хрущевкам. За исключением сталинок. У них другая тенденция: средний квадратный метр у этой категории жилья дешевеет от центра к окраинам с большей динамикой, чем у квартир других планировок. Это и понятно, ведь сталинки на окраине отличаются не только удаленностью, но и меняются еще и сами по себе, преобразуясь, по сути, в квартиры совершенно другого типа.

Как следствие, подавляющее большинство из десятка квартир с самым дешевым средним квадратным метром - сталинки. Это 1-3-комнатные квартиры в двухэтажных домах на окраинах и в районе престижности средней отдаленности (в основном по улице Трехгорной). Цена квадратного метра у них не превышает 16 тыс. руб.

В десятку квартир с самым дорогим средним квадратным метром вошли 2-3-комнатные квартиры в новых домах в центре города. Причем восемь из них в доме по улице Пушкина, 50. Цена квадратного метра у этих квартир не опускается ниже 125 тыс. руб.

Стоимость квадратного метра непосредственно влияет на стоимость квартир. В октябре цены на них росли практически во всех сегментах рынка. Наиболее заметно поднялась цена предложения на двухкомнатные квартиры (в среднем по городу на 5,4%), при этом в центре они подорожали более чем на 9%, а трехкомнатные здесь же - на 5,3%. Более чем на 4% поднялась цена предложения на трехкомнатные квартиры в районе престижности ближе к центру. Активно росла цена у сталинок (в основном ближе к центру) - на 3,6%.

Остается значительной разница в цене на квартиры новой планировки в центре города и на окраинах. Так, у однокомнатных квартир она составляет 1,5, у двухкомнатных -1,8 раза. Трехкомнатные квартиры новой планировки в центре дороже своих аналогов на окраине в 2,35 раза. У квартир других планировок (за исключением сталинок) разница не столь велика: от 1,3 - у однокомнатных до 1,6 - у трехкомнатных.

Ну а теперь посмотрим - как влияет размер кухни на цену квартиры. Очевидно, что чем больше квартира и больше площадь кухни, тем цена за жилье выше. Так, если однокомнатные квартиры с кухней меньше 6 кв. м предлагаются сегодня по средней цене около 1,5 млн руб., то трехкомнатные с кухней более 9,5 кв. м - уже в среднем свыше 4,5 млн руб. Но вот какова доля кухни в цене квартиры? Так, например, у трехкомнатных квартир с кухней менее 6 кв. м доля кухни в цене квартиры составляет в среднем около 10%, а вот у однокомнатных квартир доля кухни может достигать от 20% с малой кухней до 30% с кухней большой. При этом, чем современнее планировка, тем меньше доля кухни в цене квартиры (опять же за исключением сталинок). В сегменте однокомнатных квартир, например, у "малосемеек" доля кухни может превышать 20%, а у квартир новой планировки едва дотягивает до 17%. Средняя же доля кухни в цене квартиры по городу составляет 17,5%.

Самые дорогие кухни в новых домах в двух-, трех- и многокомнатных квартирах. Там это, скорее, кухни-столовые, так как площади этих помещений достигают 40 кв. м, а цены - 4,5 млн руб. Самые дешевые кухни у сталинок в двухэтажных домах - от 80 до 100 тыс. руб., при этом их площадь - 5-9 кв. м.Получается, что продается кухня с приложением в виде жилых комнат и санузла.

На ноябрь аналитики прогнозируют рост цен с темпом не ниже октябрьского или даже чуть выше его.