Что мешает сделать жилье доступным?

С начала десятилетия объемы жилищного строительства в России удвоились, но до решения задачи по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем еще далеко. О том, какие проблемы стоят на этом пути, размышляет Сергей КРУГЛИК, до недавнего времени возглавлявший Росстрой, а ныне заместитель министра регионального развития РФ.

Большой комплекс проблем связан с формированием предложения на рынке жилья, и первое препятствие лежит в области законодательства. Ключевые законы, изменившие правоотношения в этом секторе, уже приняты, теперь на очереди - нормативные акты, связанные с техническим регулированием строительства, которые призваны обеспечить безопасность как самих строителей, так и будущих жильцов (речь идет о технических регламентах, системе строительного надзора, правилах эксплуатации и пр.) "В столице один за другим появляются высотные дома, в том числе и жилые, но строятся они по территориальным техническим нормам города Москвы - на федеральном уровне таких норм просто не существует, - констатировал замминистра на международной конференции "Социально-экономическое развитие России: новые рубежи". - Сейчас начинается публичное обсуждение закона о техническом регулировании, ведется работа по анализу и переформированию строительных норм и правил".

Вторая проблема, которая тормозит развитие рынка жилья, - неотрегулированные вопросы градостроительства. "Прежде всего, речь идет о предоставлении земли под строительство, - считает г-н Круглик. - В идеале мы должны иметь схему территориального планирования РФ, которая включает в себя множество схем (энерго-, водо- и газоснабжения, дорожная сеть, инфраструктурные объекты и пр.), далее идет территориальное планирование субъектов в привязке к общероссийской схеме, причем эти схемы должны создаваться синхронно. После этого проводится зонирование, составляются правила землепользования, и в результате земля под строительство предоставляется с теми градостроительными обременениями и техническими возможностями, которые заложены в общую схему инфраструктурного развития - так должно быть. К сожалению, города, в которых выполнена эта работа, сегодня можно пересчитать по пальцам".

Бывший глава Росстроя напомнил, что на федеральном уровне решено было стимулировать развитие инженерной инфраструктуры с помощью двух механизмов. Первый - бюджетные гарантии заемщикам, которые используют кредитные средства для развития инженерной инфраструктуры, второй - субсидирование процентной ставки при таких заимствованиях. Но, как выяснилось, ни потенциальные заемщики, ни банки не готовы работать с подобными механизмами.

"За два года мы провели несколько конкурсов, в результате в целом по России было отобрано всего 180 проектов (из порядка 60 субъектов РФ) и 22 мегапроекта, которые рассчитаны на 5-6 лет и предусматривают строительство жилья в объеме от 1 млн кв. м и более, - такие данные приводит Сергей Круглик. - Бюджетные гарантии были востребованы только на 50%, а средства, выделенные на субсидирование процентной ставки, - на 10%. Поэтому было принято решение о переориентации этих программ по принципу формирования фонда регионального развития". Через этот фонд будет идти прямое финансирование на создание инфраструктуры - при этом будут учитываться инженерная обеспеченность каждого субъекта и наличие соответствующих проектов.

Замминистра отметил и положительные моменты, подчеркнув, что с начала десятилетия объемы жилищного строительства в России удвоились. В 2006 г. было введено в эксплуатацию порядка 56 млн кв. м жилья, в текущем году ожидается около 60 млн кв. м (цель, поставленная президентом, - 120-140 млн кв. м жилья ежегодно). Темпы роста в строительной отрасли одни из самых высоких - за 9 месяцев 2007 г. они составили более 30%.

Что касается ипотечного кредитования, здесь тоже рост налицо, но тревожный звонок уже прозвенел. По итогам 2006 г. на рынке присутствовало около 660 кредитно-финансовых организаций, работающих в секторе ипотеки (для сравнения: в 2000 г. не было ни одной). Сначала прирост в этом секторе шел семимильными шагами - объемы ипотечного кредитования увеличивались ежегодно в 6, потом в 4 раза, сейчас темпы снижаются, но продолжают оставаться на высоком уровне.

"Планировалось, что в текущем году россияне возьмут ипотечных кредитов на сумму 250 млрд руб., но уже за первое полугодие было оформлено порядка 203 млрд руб., - отмечает г-н Круглик. - Таким образом, по итогам 2007 г. мы ожидаем двукратный рост".