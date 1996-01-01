Пельменей больше, колбасы меньше

Приморские предприятия мясопереработки увеличивают выпуск мясных полуфабрикатов. Как рассказали ДДГ "ЗР" в комитете по пищевой и перерабатывающей промышленности администрации Приморского края, за 8 месяцев этого года произведено 9 186 тонн этой продукции. Рост составил 29%.

Такой прорыв обусловлен несколькими причинами. Большинство компаний значительно улучшили качество своих котлет, пельменей и вареников. Это позволило разогреть потребительский рынок, и продажи этой продукции стали расти.

"Качество нашей продукции не вызывает у потребителя сомнений, потому что мы используем сырье высшего качества, - рассказывает маркетолог компании "Бразерс Групп" (торговая марка "Отец и сыновья") Инна ВОЛКОВА. - Так, в селе Струговка специализированный цех был открыт еще в 2004 г. С тех пор объемы производства только наращиваются. Если ранее мы выпускали котлеты, зразы, голубцы, пельмени, то сегодня добавили к этому списку вареники и фарши".

В компании "Надежда 95" также отметили, что производство полуфабрикатов становится все более выгодным. По словам представителей компании, у них сегодня целая линейка мясных полуфабрикатов. Причем среди основных позиций - пельмени, полуфабрикаты куриные рубленые, фарши замороженные, вареники, рулеты, блинчики и т.д. Более того, если сравнивать ассортимент компаний по позициям колбасной продукции и полуфабрикатов, то список последних гораздо более обширный.

Такой перекос в сторону полуфабрикатов более чем объясним. Так, компания "Надежда 95" одна из первых вышла на рынок не просто с полуфабрикатами, а с весовой продукцией. До нее все компании, как правило, упаковывали и фасовали свою продукцию. А оказалось, что весовые полуфабрикаты могут быть даже более востребованы, чем упакованные.

Но и компании, производящие фасованные полуфабрикаты, чувствуют себя уверенно. "Пока емкость потребительского рынка в этом сегменте растет, места хватает всем. Причем емкость рынка растет сразу по нескольким причинам. Одна из них - это потребитель. Он хочет затратить минимум времени на приготовление обеда или ужина, а для этого ему нужны замороженные полуфабрикаты, - утверждает и. о. комитета пищевой и перерабатывающей промышленности администрации Приморского края Виктор ПОНАМАРЕВ. - На этом фоне в крае появилось несколько новых производителей. Например, предприятия "Самур" и "Римени".

Интересное мнение в неофициальной беседе высказал один из "продажников" крупного мясокомбината. "Рост продаж частично обусловлен тем, что увеличилось количество торговых мест. Дело в том, что все полуфабрикаты - это мороженая продукция. Срок хранения у нее больше, чем у колбасных изделий. В то же время, появилась возможность зайти в рынки, павильоны, киоски. Пельмени, вареники, фарш, котлеты можно хранить там, где нельзя хранить колбасу. Например, в морозильных витринах, где обычно хранят мороженое. За последние полгода наш отдел сбыта нашел более 50 новых точек. Это те торговые места, которые мы с колбасной продукцией обходили".

Что касается производства колбасы, то ее за 8 месяцев 2007 г. произвели чуть более 23 тыс. тонн. Это означает, что производство колбас в крае в этом году не выросло - в прошлом году произвели практически столько же. Причины снижения производства в том, что приморские компании вышли на пик производительности и продаж.

По мнению операторов рынка, производители колбасной продукции всегда рассчитывают на локальные рынки сбыта. В Приморье локальный рынок сбыта был наполнен еще года 3-4 назад. Однако крупные компании все увеличивали свое производство. Так, в 2005 г. предприятия края произвели 11 тыс. тонн колбасных изделий, в 2006 г. - 37 тыс. тонн. Количественный прорыв объясняется тем, что компании "Ратимир", Торговый дом "ВИК", "Надежда", "Находкинский мясокомбинат" пошли в другие регионы. В частности в Хабаровский край и на Камчатку. В итоге выпуск колбасных изделий предприятиями Хабаровского края заметно сократился. Если в 2005 г. хабаровские производители производили 4 350 тонн, то в 2006 г. всего 10 тыс. тонн. На фоне предполагаемых 35-40 тыс. тонн продукции, которую к концу года произведут приморские производители, хабаровские показатели выглядят более чем блекло.

Подробнее о тенденциях развития мясоперерабатывающей отрасли Дальнего Востока читайте в ноябрьском номере журнала "Дальневосточный Капитал".