Сеть REDMART подозревается в реализации контрафактного алкоголя

Вопиющий случай произошел в одном из магазинов сети "REDMART". При проверке его специалистами департамента лицензирования Администрации Приморского края, была выявлена алкогольная продукция похожая на контрафакт. Однако когда проверяющие попытались составить акт осмотра, вмешалась охрана магазина, в результате чего дело чуть не дошло до рукоприкладства.

По словам руководителя департамента лицензирования администрации Приморского края Леонида БЕЛЬТЮКОВА, факт прессинга и запугивания проверяющих сам по себе возмутителен. "Мной уже отправлена соответствующая телефонограмма в правоохранительные органы. Уверен, что по этому случаю будет проведено разбирательство, - заявил Леонид Бельтюков. - Что касается продукции, которая и стала причиной конфликта, то будет ее проведена экспертиза. Если она подтвердит, что алкоголь контрафактный, то данный магазин будет лишен лицензии на право розничной продажи алкоголя".

Со своей стороны заметим, что если департамент лицензирования докажет свою правоту, это безусловно скажется на имидже этой торговой сети. Ведь за последние годы крупные ритейлеры ни разу не были пойманы на торговле "непонятным" алкоголем. А сеть " REDMART" одна их крупнейших розничных продуктовых сетей Владивостока. Причем, создана она была в этом году на основе группы магазинов "24 часа".