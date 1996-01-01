Спорттовары вытеснили игрушки

Специализированный магазин спортивного снаряжения открылся во Владивостоке, заняв помещение, в котором раньше располагался детский магазин "Джунгли". Этот не столь приметный на первый взгляд факт говорит сразу о нескольких тенденциях, происходящих в этих сегментах.

Рынок спортивных товаров стремительно развивается. Об этом говорит открытие уже не универсальных, а специализированных спортивных магазинов, а также приход крупных сетевых компаний. Так, во Владивостоке открылся магазин "Триал-спорт", специализирующийся на продаже снаряжения для экстремального спорта.

Досье Компания "Триал-Спорт" была основана в 1993 г. в Москве. За 12 лет, прошедших с момента основания, под торговой маркой "Триал-Спорт" сформирована сеть спортивных магазинов в 51 городе России. Сегодня это одна из крупнейших спортивных фирм России, работающая в узком сегменте рынка спортивных товаров.

В то же время рынок детских товаров поделили между собой два крупнейших игрока - сети "Бубль Гум" и "Счастливое детство", практически вытеснив более мелких, в число которых входили и широко разрекламированный при открытии детский магазин "Джунгли", и небольшая сеть "Детка-Маркет".