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Харбинским производителям у нас нравится
Во Владивостоке завершила работу третья выставка-продажа харбинских товаров. Три дня 50 предприятий из города Харбина знакомили жителей Владивостока со своей продукцией. В итоге часть экспонатов была продана, а оставшиеся товары компании были вынуждены везти обратно в Китай.
Первые две выставки принесли китайским предприятиям активное продвижение своих товаров на дальневосточный рынок. Так, по данным правительства города Харбина, суммарная сумма сделок по контрактам, заключенным после первой выставки, составила $ 101 млн. За вторую выставку эта сумма возросла на $8 млн.
"Такие большие объемы продаж обусловлены тем, что многие компании нашли себе партнеров, с которыми потом заключили годовые контракты на поставку продукции. Причем в основном это предприятия, которые производят техническое оборудование, строительные материалы, продукты питания. Например, одна из компаний, производящая входные двери, после заключенного контракта поставила в Россию около 5 вагонов своей продукции. В этом году мы считаем, что показатели должны быть еще выше. Ведь большинство участников выставки - это представители крупных предприятий, есть даже несколько корпораций. Например, машиностроительная корпорация города Харбина, - рассказала ДДГ "ЗР" генеральный директор ООО "Дальэкспоцентр" Вера ЕРМИЛОВА.
Ее слова подтвердили представители китайских компаний. Интерес китайского бизнеса всячески поощряется властями Китая. "После первой выставки принято решение о том, что затраты на участие в таких мероприятиях будет оплачивать правительство Харбина. Таким образом, мы стимулируем производство и даем толчок бизнесу. В этот раз мы даже отсеивали отдельные компании. Наша стратегическая задача - чтобы на российский рынок попадали качественные товары", - заявил заместитель начальника управления по делам торговли города Харбина господин ВАН И-НУН.
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