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Большая прогулка по Мьянме

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Мьянма - бывшая Бирма - таинственная страна, и редкие отчаянные смельчаки добираются туда. Сергей ДЕВЯТНИКОВ, и.о. директора Владивостокского филиала "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (ЗАО), делится своими впечатлениями о посещении этого самобытного государства, в котором мужчины носят юбки (лонжи) и у большинства местных жителей иссиня-черные зубы от чрезмерного употребления слабонаркотического ореха бетеля.

- Получить визу в Мьянму довольно легко: достаточно заполнить простенькую анкету, где, кстати, числится и весьма забавная графа - "tribe", т.е. племя. Зал прибытия в аэропорту Янгона "Мингаладон" - это достаточно просторный одноэтажный корпус с табуретками. Военных много, но они не доставляют неудобств, напротив, предельно вежливы, корректны и улыбчивы.

За все время пребывания в Бирме у меня случился единственный контакт с представителями татмодо - военной хунты. Во время прогулки (в страшную, кстати, жару) ко мне вдруг подошли двое мужчин с автоматами и говорят так вежливо: "Мистер, не будет ли вам угодно перейти дорогу и следовать далее по противоположной стороне улицы?" Думаю, может, объект у них тут секретный или золото партии охраняют? Оказалось, нет. "Сэр, здесь очень жарко, а на той стороне деревья. Вы сможете воспользоваться их тенью, будет прохладнее!". Вот так хунта!

Или возьмем, к примеру, няунгшвенский (Няунг Шве - деревушка на берегу озера Инле) штаб запрещенной NLP (National League for Democracy). Парадокс - организация официально объявлена хунтой, враждебной народу, лидеры томятся в застенках, а штаб продолжает открыто функционировать: никакого подполья.

Когда солнце начинает медленно клониться к закату и можно ходить босиком, наступает лучшее время для визита к главной святыне бирманцев - в Шведагон. Вокруг ступы расположены 8 Будд, каждый символизирует свой день недели (кстати, в Бирме неделя состоит из 8 дней: среда до полудня и среда после полудня - это разные дни!!!). Надо найти своего и попросить у него всяческих благ. Удивительная карма у этого места! Квинтэссенция буддизма.

Промежуточная база на пути к Золотому Камню - базовый лагерь Кинпун, куда отвозят пассажирские грузовики: древние японские Mitsubishi. Путь очень тяжелый, горный серпантин, летим без тормозов. Самое удивительное - едем как будто в гору, но очень часто дорога идет под уклон! Подъемы и спуски - градусов 40-50. Свист в ушах, главное - крепко держаться за лавку. С нами Будда!

Наконец, вот оно, бирманское чудо света - Золотой Камень! На самом краю огромной скалы лежит многотонная базальтовая глыба в многосантиметровом слое золота. Качается еще как, амплитуда заметна невооруженным глазом!!! Монахи на диву туристам подкладывают под него лучинки, которые трещат, гнутся, но камень не падает!!! Чудо, да и только! На верхушке камня маленькая пагода выстроена, а в ней волосы Будды, которыми, по легенде, камень и привязан к небу.

Гора с удивительным названием Попа находится в часе езды от Багана. Эта скала вулканического происхождения стоит себе, как зуб в чистом поле. На нее нельзя подниматься в одежде черного или красного цвета и есть перед этим мясо, особенно свинину. На вершине расположено святилище добуддийского происхождения, посвященное духам - натам. Другие полноправные обитатели горы - полчища обезьян, выпрашивающих monkeyfood (пакеты с орешками), которые продаются у подножия специально для кормления приматов.

В Бирме очень быстро становишься своим и по-настоящему отдыхаешь душой. Кстати, на момент нашего пребывания в этой стране местное население с нетерпением ожидало матча на Кубок УЕФА, с участием нашего ЦСКА. Кто бы мог подумать, что здесь столько поклонников российского футбола? Местное население разбирается в нем очень серьезно и даже делает ставки (в основном, на армейцев), что не может не внушать чувство гордости за Россию. Также в одной таверне на глаза попалась картинка с удивительно знакомым персонажем. Ба, да это же наш олимпийский медвежонок, только украшенный бирманскими приветствиями!

А знаете, как в Новом Багане кладут асфальт? Никаких тебе катков и прочей дорожной техники! Посреди дороги сидит кучка детей, голыми руками выбирает из чадящих тазов горячий асфальт и латает им многочисленные дыры и ухабы.

Еще одна зарисовка. При восхождении на гору рядом с озером Инле мы неоднократно встречали представителей племени Па-О, шагающих вверх с огромными тюками товара на голове и неизменной улыбкой на лице. Живут они в плетеных домах, крытых табачными листьями, и не знают иной жизни. И надо было видеть, с каким достоинством они совершали свое восхождение!

Гордость за свою страну, наивность, возведенная в принцип, - все это удивительно органично сочетается в бирманцах. Уникальный и честный народ! Мингалаба вам, люди!

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